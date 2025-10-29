Τι κατέθεσε η CEO της Neuropublic στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις»

Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic Α.Ε., Ρόζα Γαργαλάκου, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία της είχε ενημερώσει εγκαίρως τον οργανισμό για τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της αυξημένης κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της μείωσης των διαθέσιμων εκτάσεων.

«Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι αλγόριθμοι του συστήματος δεν μπορούσαν να εκτελεστούν καθώς «οι ελεύθερες εκτάσεις μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν». Όπως ανέφερε, η Neuropublic είχε αποστείλει σχετική αλληλογραφία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοποίηση στον τότε πρόεδρο Γρηγόρη Βάρρα, ζητώντας οδηγίες για το πώς θα προχωρήσει τεχνικά.

Η κ. Γαργαλάκου διευκρίνισε πως η εταιρεία δεν ήταν τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τον Νοέμβριο του 2023 και δήλωσε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι «οι καταγγέλλοντες έχουν το βάρος της απόδειξης» και πως «μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο εναντίον της εταιρείας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για τις σχέσεις της Neuropublic με τη ΓΑΙΑ Επιχειρείν και τη νεοσύστατη Κογκνιτέρα, η διευθύνουσα σύμβουλος αρνήθηκε την ύπαρξη «συγκοινωνούντων δοχείων». Όπως είπε, οι επιχειρηματικές συνεργασίες προέκυψαν στο πλαίσιο αναγκών για μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια σε νέους διαγωνισμούς: «Το έργο του 2023-2027 απαιτούσε περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη. Δεν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε μόνοι μας».

Απαντώντας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία της ζήτησε να δημοσιοποιήσει τις επιστολές της εταιρείας της προς όλους τους προέδρους του οργανισμού για το θέμα της «βάπτισης» δημόσιων εκτάσεων σε ιδιωτικούς βοσκότοπους, και κληθείσα να σχολιάσει συνομιλίες στελεχών του οργανισμού που προκύπτουν από τις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Γαργαλάκου είπε: «Εμείς, εντολές δεχόμασταν από τον οργανισμό για παρέμβαση σε μία σειρά σημεία του συστήματος [...] Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε την νομιμότητα της εντολής». Κάλεσε μάλιστα τη βουλευτή «μαζί με την επισύνδεση (που επικαλέστηκε) να αναζητήσετε και τη αντίστοιχη επικοινωνία με την εταιρεία, για να δείτε, και πώς η επισύνδεση γίνεται (έγγραφη) εντολή προς τον αρμόδιο υπάλληλο».

Προσέθεσε μάλιστα ότι «όλες οι εντολές που έχει λάβει η εταιρεία μας, για οποιεσδήποτε υποστηρικτικές ενέργειες είναι έγγραφες. [...] Όσοι μιλάνε στο τηλέφωνο για εξυπηρετήσεις, μπορούνε να πάνε και να τα πούνε στη Δικαιοσύνη [...] Και καλό είναι, αυτή η υπόθεση να λήξει όσο πιο σύντομα γίνεται, και αυτοί οι οποίοι φταίνε, να (τους) απαγγελθούν σχετικές κατηγορίες, γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα και έχει πλήξει και την φήμη και το κύρος μας».

Σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για τα περί εξάρτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εταιρεία της, όπως σημειώνεται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι «η Neuropublic είχε συμβατική σχέση σε συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία της είχαν ζητηθεί, κατόπιν των σχετικών διακηρύξεων, τα οποία ανέπτυσσε και παρέδιδε στο οργανισμό. Άλλα ζητήματα, που μπορεί να έχει ο οργανισμός και τα οποία έχουν αναφέρει (μάρτυρες) πολύ πριν από μένα, υποστελέχωσης ή άλλα τέτοια θέματα, τα οποία μπορεί να δημιουργούσανε ζητήματα στη λειτουργία των συστημάτων αυτών [...] είναι ζητήματα του κράτους να τα δει, των διοικήσεων και του ίδιου του οργανισμού».

Αναφορικά με τις αναφορές του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα ότι «του την είχαν στημένη», απάντησε πως εκείνος «είχε παραλάβει κανονικά τα παραδοτέα και μάλιστα είχε αναγνωρίσει τη συνεργασία με την εταιρεία».

Τέλος, αποκάλυψε ότι παρακολουθείτο και ο πατέρας της, ωστόσο, όπως είπε, «από τη σχετική επισύνδεση δεν βρέθηκε τίποτα».