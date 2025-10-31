ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα τροχαία, αλλά λιγότερα θύματα τον Αύγουστο
12:55 - 31 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα τροχαία, αλλά λιγότερα θύματα τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Μικρή αύξηση κατέγραψαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμη, παρότι τα περιστατικά ήταν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, οι αριθμοί των νεκρών και των βαριά τραυματιών παρουσίασαν μείωση.

Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 71 νεκροί, 67 βαριά τραυματίες και 1.091 ελαφρά τραυματίες, έναντι 74 νεκρών, 72 βαριά τραυματιών και 1.076 ελαφρά τραυματιών τον Αύγουστο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,1% σε νεκρούς και κατά 6,9% σε βαριά τραυματίες και αύξηση κατά 1,4% σε ελαφρά τραυματίες.

