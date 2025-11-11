Δένδιας: Οι startups αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αποτελούν το μέλλον του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της συμμετοχής νέων ανθρώπων στον τομέα της άμυνας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στόχος είναι η παραγωγή αμυντικών προϊόντων όχι μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, αλλά και για εξαγωγή σε άλλες χώρες. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από συνάντηση με εκπροσώπους ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην αμυντική καινοτομία και έχουν ήδη επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και έχουν επιδείξει ήδη σημαντικό έργο.

Πιστεύουμε στις startups και στους νέους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν προϊόντα όχι μόνο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και για εξαγωγή σε άλλες χώρες».