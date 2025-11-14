Βορίζια: Ένα ακόμη πρόσωπο στο «κάδρο» των Αρχών
23:15 - 14 Νοε 2025

Βορίζια: Ένα ακόμη πρόσωπο στο «κάδρο» των Αρχών

Η υπόθεση που συγκλόνισε τα Βορίζια, με τον θάνατο δύο ατόμων από πυροβολισμούς και την έκρηξη βόμβας που προκάλεσε το μακελειό, παραμένει ανοιχτή, καθώς οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και την πιθανή συμμετοχή ενός δεύτερου ατόμου, το οποίο περιλαμβάνεται στις κατηγορίες που έχουν ασκηθεί από τον εισαγγελέα.

Οι δικαστικές Αρχές θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να ενήργησε μόνος του ο 23χρονος που εμπλέκεται στο περιστατικό, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διεύρυνση των ερευνών ώστε να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί.

Παράλληλα, οι ανακριτές συνεχίζουν την προσπάθεια να προσδιορίσουν τον ηθικό αυτουργό πίσω από την τοποθέτηση της βόμβας, καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται όχι μόνο στον φυσικό δράστη, αλλά και σε εκείνους που πιθανώς οργάνωσαν ή καθοδήγησαν την πράξη.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, οι έρευνες προχωρούν εντατικά. Γίνονται βαλιστικές εξετάσεις των όπλων που έχουν κατασχεθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χρησιμοποιήθηκαν στους πυροβολισμούς, ενώ παράλληλα αναλύονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες από συσκευές που βρέθηκαν στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί χρόνο, καθώς κάθε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτουργών, ενώ οι έρευνες για τη σύνδεση όλων των εμπλεκομένων συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 00:04
