Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

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Ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής και τη σχετική νομοθεσία διαδικασία ακρόασης και διατύπωσης γνώμης για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία θα κενωθεί στις 30 Ιουνίου λόγω αποχώρησης της νυν ηγεσίας.

Προηγήθηκαν δύο κύκλοι ακροάσεων, στους οποίους είχαν κληθεί συνολικά εννέα Αντιπρόεδροι και δεκαοκτώ Αρεοπαγίτες. Ωστόσο, ορισμένοι από τους προσκληθέντες δεν συμμετείχαν, επικαλούμενοι προσωπικά κωλύματα ή άλλους λόγους.

Κατά την ψηφοφορία, τις περισσότερες ψήφους έλαβαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος με 15 ψήφους και Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους, ενώ ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας συγκέντρωσε 9 ψήφους.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα διαβιβαστούν στον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση της εισήγησης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την τελική επιλογή.

Παράλληλα, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.