ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου
Πολιτική
21:30 - 19 Ιουν 2026

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής και τη σχετική νομοθεσία διαδικασία ακρόασης και διατύπωσης γνώμης για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία θα κενωθεί στις 30 Ιουνίου λόγω αποχώρησης της νυν ηγεσίας.

Προηγήθηκαν δύο κύκλοι ακροάσεων, στους οποίους είχαν κληθεί συνολικά εννέα Αντιπρόεδροι και δεκαοκτώ Αρεοπαγίτες. Ωστόσο, ορισμένοι από τους προσκληθέντες δεν συμμετείχαν, επικαλούμενοι προσωπικά κωλύματα ή άλλους λόγους.

Κατά την ψηφοφορία, τις περισσότερες ψήφους έλαβαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος με 15 ψήφους και Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους, ενώ ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας συγκέντρωσε 9 ψήφους.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα διαβιβαστούν στον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση της εισήγησης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την τελική επιλογή.

Παράλληλα, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Ακίνητα

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Πολιτική

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί
Πολιτική

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ