Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

«Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι αυξάνει τις συντάξεις αλλά την ίδια στιγμή ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι κατά 20% αυξημένος, ενώ οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%. Εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ και θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ; Δύσκολο», σημείωσε σήμερα (20/6) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει δύο ζητήματα που απασχόλησαν τον δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες.

Σχετικά με τη δήλωση του συγγραφέα του μανιφέστου του κόμματος ΕΛΑΣ για αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου ζήτησε από το εν λόγω κόμμα να «απαντήσει αν υιοθετεί αυτή τη θέση» και χαρακτήρισε τη δήλωση ως «γραφική», εξηγώντας ότι «ο κ. Σιακαντάρης έχει δηλώσει ότι η δεξιά δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της αριστεράς. Έχει προχωρήσει αυτό το διάστημα σε πληθώρα δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν στις θέσεις της ΕΛΑΣ – που μάλλον απηχούν-, για να μη βγαίνουν να πάρουν θέση.

Νομίζω, παρόλα αυτά, ότι δεν είναι άξιες σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις που ένα κόμμα αναφέρεται στη διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη. Πρόκειται άλλωστε για ένα κόμμα με ένα θολό μήνυμα, που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει ή τι λέει και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολιτίκ. Φαίνεται παράδοξο πως πολιτικοί επιστήμονες με μια διαδρομή φτάνουν στο σημείο να εκφράζουν απόψεις που μειώνουν την δύναμη των ιδεών και των κοινωνικών αντιστοιχησεων και υιοθετούν μια αμιγώς προσωποκεντρική αντίληψη για την πολιτική».

Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την εκ των υστέρων τοποθέτηση του κ. Τσίπρα επ’ αυτού, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «εμείς κάναμε μια πρόταση απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρχεται μετά ο κ. Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Προφανές είναι ότι ήθελε να υπερκεράσει στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού. Ο καθένας κρίνεται». Ενώ δεν παρέλειψε να απαντήσει και στην κυβέρνηση διερωτώμενος αν «είναι δηλαδή λογική η πρόταση της κυβέρνησης να πάρει λεφτά από τον Έλληνα φορολογούμενο για να πληρώνεται το ταξί και να πηγαίνει τον οδηγό που έχει καταναλώσει αλκοόλ σπίτι του Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή και είναι παράλογη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που βοηθά τη νέα γενιά; Εμείς δεν λέμε ότι μία πρόταση θα λύσει το ζήτημα της νέας γενιάς αλλά έχουμε μία ολιστική πρόταση, στην οποία εντάσσεται το μέτρο αυτό».

Ερωτηθείς για τον δημόσιο λόγο του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε την ανάγκη να «υπάρχει ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος και αυτό είναι κρίσιμο. Δεν πρέπει να υπάρχουν δημόσιες αντεγκλήσεις – ειδικά πριν τις εκλογές. Υπάρχουν άλλωστε τα αρμόδια όργανα και εκεί ο καθένας μπορεί να εκφράσει την οπτική ή την διαφωνία του. Οι διαξιφισμοί δεν ωφελούν το ΠΑΣΟΚ την στιγμή που έχει πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό ώστε να το επικοινωνήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει όλα τα εφόδια για να απευθυνθεί ουσιωδώς στην κοινωνία.

Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση που τέθηκε στην διάρκεια του Συνεδρίου. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει την αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο την πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα την αμφίπλευρη διεύρυνση. Έναν αγώνα, με άλλα λόγια, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές».

Αναφορικά με την στόχευση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από το στόχο που βάζουν τα άλλα κόμματα – που όλα θέλουν αυτοδυναμία» και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων – που είναι πολύ ευρύ – οι οποίοι δεν επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία και προφανώς ο κόσμος αυτός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή αλλά ίσως δεν έχει κατασταλάξει ακόμα. Στο τέλος εκτιμούμε ότι θα κατασταλάξει και θα κάνει την επιλογή που πραγματικά διασφαλίζει και την αλλαγή αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια ώστε να αλλάξουμε πίστα και να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και μια άλλη οικονομική κατάσταση κι ένα άλλο βιοτικό επίπεδο και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση που παρά την ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να καταδικάσει τις πρακτικές της Τουρκίας προς τη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός «δεν έθεσε το ζήτημα – ή τουλάχιστον δεν μας το είπε, αν το έθεσε – του νομοσχεδίου της “Γαλάζιας Πατρίδας” στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα της Τουρκίας και να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, – την οποία υπόγραψε η Νέα Δημοκρατία – και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών και να μην το θέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;».

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό του τελευταίου ενάμιση χρόνου και την πορεία του ΠΑΣΟΚ εντός αυτού, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «μόλις πριν ενάμιση χρόνο ήταν δεύτερο κόμμα και δημοσκοπικά και εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενάμιση χρόνο λοιπόν έχει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα από αυτό το διάστημα, εννέα μήνες τώρα συζητάμε για το εάν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας και η κα Καρυστιανού και ο κ Σαμαράς – απ’ τον Σεπτέμβριο.

Άρα ένα δεκάμηνο περίπου στη δημόσια συζήτηση γίνεται λόγος για πολιτική και όχι για παραπολιτική».

«Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη;» ρώτησε και απάντησε ότι «η πολιτική είναι αντιστοίχιση πολιτικών προτάσεων με κοινωνικά συμφέροντα, με κοινωνικές ομάδες και με κοινωνικές δυναμικές.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στην κοινωνία. Για παράδειγμα, εμείς λέμε όχι στους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και προτείνουμε να υπάρξει επαναφορά του νόμου 3869/2010. Τι θα γίνει με το ελβετικό φράγκο, τι θα γίνει με τους servicers; Μπορεί το κόμμα ΕΛΑΣ να αντιμετωπίσει αυτά τα σοβαρά ζητήματα; Δεν μπορεί. Γιατί; Διότι, για παράδειγμα πρότεινε ένα ένας φορέας να πάρει τα δάνεια – μπλεγμένη πρόταση – και ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό που κατήργησε τους νόμους προστασίας της πρώτης κατοικίας σε προηγούμενη φάση»

«Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι αυξάνει τις συντάξεις αλλά την ίδια στιγμή ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, ενώ οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%.

Εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ και θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ; Δύσκολο », σημείωσε καταληκτικά.