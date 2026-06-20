Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Η ιδιαίτερα επικίνδυνη παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, έπειτα από τον εντοπισμό νεκρού αποδημητικού πτηνού σε απομονωμένη παραθαλάσσια περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, η Αυστραλία αποτελούσε τη μοναδική ήπειρο στην οποία δεν είχε καταγραφεί εξάπλωση της συγκεκριμένης μορφής της νόσου. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές είχαν επενδύσει σημαντικούς πόρους τα προηγούμενα χρόνια στην ενίσχυση της βιοασφάλειας και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου κρούσματος.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι το πτηνό ήταν φορέας του στελέχους H5. Η επιβεβαίωση ήρθε μετά από αρχικά αποτελέσματα που είχαν εγείρει υποψίες για παρουσία του ιού της γρίπης των πτηνών.

Την επίσημη ανακοίνωση της ανίχνευσης έκανε το Σάββατο η ομοσπονδιακή υπουργός Γεωργίας, Τζούλι Κόλλινς, η οποία υπογράμμισε τη σημασία και τη σοβαρότητα της εξέλιξης για τη χώρα.

Ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας

Ως απάντηση στην αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης και έχουν ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας, με βασικό στόχο να αποτραπεί η μετάδοση του ιού στις πτηνοτροφικές μονάδες αλλά και στους πληθυσμούς άγριων πτηνών.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενημερωτικές και προληπτικές πρωτοβουλίες για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς της ασθένειας.