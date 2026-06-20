Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (20/6) βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο Μπέντφορντ, όταν δύο τρένα που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του ενός συρμού και να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία μεταφορών, ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο της σύγκρουσης. Συνολικά 33 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ακόμη 56 επιβάτες έλαβαν ιατρική φροντίδα για ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια

Πιο αναλυτικά, το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα, περίπου 56 μίλια (90 χιλιόμετρα) βόρεια του Λονδίνου. Σύμφωνα με την εταιρεία East Midlands Railway, και τα δύο τρένα είχαν προορισμό την πρωτεύουσα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στην ίδια γραμμή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Η βρετανική αστυνομία μεταφορών επιβεβαίωσε ότι «ένα άτομο ανασύρθηκε νεκρό στο σημείο», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον οδηγό ενός εκ των δύο συρμών.

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για εικασίες» σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας πως θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Περιγραφές επιβατών - Σκηνές πανικού

Επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στα τρένα περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι ο συρμός είχε ακινητοποιηθεί όταν δέχθηκε ξαφνικά και με μεγάλη σφοδρότητα πρόσκρουση από πίσω. Κάποιοι τραυματίες παρέμειναν μέσα στα βαγόνια, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν αιμόφυρτοι από το σημείο.

Άλλοι μάρτυρες μίλησαν για ένα «σουρεαλιστικό» σκηνικό, εκφράζοντας σοκ και οργή την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι τα σιδηροδρομικά ατυχήματα θεωρούνται σχετικά σπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.