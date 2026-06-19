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Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν
Ειδήσεις
20:31 - 19 Ιουν 2026

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενδέχεται να ακολουθήσει πολιτικές που θα δυσκολέψουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον για μια πιο σταθερή συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται, οι σχετικές εκτιμήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να χαλαρώσει τη στρατιωτική του στάση απέναντι στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Αντίθετα, θεωρείται πιθανό να συνεχίσει ή ακόμη και να εντείνει τις επιχειρήσεις του, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με μία από τις πρόσφατες εκθέσεις που κυκλοφόρησαν εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας και επιχειρήσεων στον Λίβανο, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με βασικές προβλέψεις της νέας αμερικανοϊρανικής συμφωνίας για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Οι αμερικανικές αναλύσεις συνδέουν επίσης τη στάση του Νετανιάχου με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ. Όπως εκτιμάται, ενόψει των εκλογών του φθινοπώρου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δύσκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει μια αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο ή μια συμφωνία που θα εκλαμβανόταν ως υποχώρηση απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, στο Τελ Αβίβ εκφράζονται επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς θεωρείται ότι περιορίζει την ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ απέναντι τόσο στο Ιράν όσο και στη Χεζμπολάχ.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται διαφωνίες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά την παρουσίαση του αμερικανοϊρανικού «μνημονίου κατανόησης», ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον χειρισμό της κατάστασης στον Λίβανο, ζητώντας μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από την ισραηλινή πλευρά.

Η ένταση αυξήθηκε μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, οι οποίες ακολούθησαν επίθεση με drone της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν και το διπλωματικό πεδίο, οδηγώντας στην αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία.

Η Washington Post σημειώνει ακόμη ότι σημαντικό μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης στηρίζει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως περίπου το 70% των Εβραίων Ισραηλινών τάσσεται υπέρ πιο δυναμικής δράσης κατά της Χεζμπολάχ, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από επιθέσεις ζητούν ισχυρότερη προστασία από την κυβέρνηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ακόμη και χωρίς μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Βηρυτό, η παραμονή ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ήδη εύθραυστη συμφωνία με το Ιράν και να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση.

Από την πλευρά τους, πρώην αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υπογραμμίζουν ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει σημαντικά μέσα πίεσης προς το Ισραήλ, αν και ιστορικά οι αμερικανικές κυβερνήσεις αποφεύγουν να τα χρησιμοποιήσουν σε περιόδους κρίσης. Παρά ταύτα, προειδοποιούν ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τον Νετανιάχου να αποφύγει νέες στρατιωτικές απαντήσεις, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της αμερικανικής πλευράς.

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