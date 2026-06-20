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Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης
Ειδήσεις
19:23 - 20 Ιουν 2026

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) σε δασική περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι.

Πιο αναλυτικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας της έντασης των ανέμων, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα δε με νεότερη ενημέρωση, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπταίοι όπου νωρίτερα είχε αποσταλεί στους κατοίκους μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, εκκενώνονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dje0pr9fuekp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/06/2026 - 19:52
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