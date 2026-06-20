Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) σε δασική περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι.

Πιο αναλυτικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας της έντασης των ανέμων, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα δε με νεότερη ενημέρωση, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπταίοι όπου νωρίτερα είχε αποσταλεί στους κατοίκους μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, εκκενώνονται.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο #Ευβοία.

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

{https://exchange.glomex.com/video/v-dje0pr9fuekp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}