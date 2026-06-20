Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατηγορεί τον Τραμπ για ψεύδη, αφού εκείνος δήλωσε ότι «τον παρακάλεσε» για μια φωτογραφία.

Η περίοδος ηρεμίας μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του δεν κράτησε πολύ.

Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επιτέθηκε στον Τραμπ την Παρασκευή, αφού εκείνος δήλωσε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι η ίδια τον είχε «παρακαλέσει» να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η Μελόνι, που στο παρελθόν θεωρούνταν μία από τις στενότερες πολιτικές φίλες του Τραμπ στην Ευρώπη, τον κατηγόρησε ότι επινόησε την ιστορία και ότι αντιμετωπίζει τους αντιπάλους της Αμερικής καλύτερα από τους συμμάχους της.

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2067917590945788408}

Η αντιπαράθεση αυτή δείχνει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal ότι τα χαμόγελα στη σύνοδο της G7 στη γαλλική λουτρόπολη Εβιάν-λε-Μπαιν απλώς έκρυβαν τις βαθιές ρωγμές στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε την Παρασκευή ότι ακυρώνει το ταξίδι του σε υψηλού επιπέδου επιχειρηματικό φόρουμ ΗΠΑ–Ιταλίας στο Μαϊάμι, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Τα σοβαρά και προσβλητικά λόγια του Προέδρου Τραμπ προς την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι διαφωνίες για το εμπόριο, τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν και το μέλλον του ΝΑΤΟ έχουν δημιουργήσει κλίμα δυσπιστίας και ακόμη και αίσθημα προδοσίας και στις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τις ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ορισμένες από τις ενέργειές του εχθρικές προς τα συμφέροντα της ηπείρου.

Παρόλα αυτά, στη σύνοδο της G7 ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να παρουσιάσουν εικόνα ενότητας. Η Μελόνι καταγράφηκε από κάμερες να λέει ότι η φιλία της με τον Τραμπ δεν είχε ποτέ διακοπεί. Επίσης, εθεάθη να συνομιλεί κατ’ ιδίαν μαζί του σε έναν καναπέ.

Όταν όμως δημοσιογράφος του ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού La7 ρώτησε αργότερα τον Τραμπ για τη συνομιλία τους, εκείνος ήταν λιγότερο διπλωματικός.

«Πιθανότατα χάρηκε που της μίλησα. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το La7. «Με παρακάλεσε να βγάλουμε φωτογραφία μαζί. Τη φωτογραφία μαζί μου την ήθελε πάρα πολύ. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα.»

Μέχρι στιγμής, το τηλεοπτικό δίκτυο δεν έχει δημοσιεύσει ηχογράφηση των δηλώσεων του Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Η Μελόνι αντέδρασε άμεσα:

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς επινοημένες. Ειλικρινά προκαλούν έκπληξη. Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι στους ίδιους του τους συμμάχους.»

Και πρόσθεσε:

«Είναι λυπηρό που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, απέναντι στους ηγέτες των οποίων εμφανίζεται πολύ πιο διαλλακτικός.»

Ο Τραμπ, είπε, θα πρέπει να θυμάται ένα πράγμα:

«Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ.»

Ο Τραμπ το έχει ξανακάνει

Ο Τραμπ συχνά παρουσιάζει αντιπάλους ή διαπραγματευτικούς εταίρους ως ανθρώπους που τον «παρακαλούν» για χάρες. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Μιτ Ρόμνεϊ τον είχε «παρακαλέσει» να τον διορίσει υπουργό Εξωτερικών, ότι ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις «τον παρακάλεσε» για την υποστήριξή του, ενώ έχει χλευάσει χώρες που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για δασμούς λέγοντας ότι τον ικετεύουν: «Παρακαλώ κύριε, κάντε μια συμφωνία.»

Στην Ιταλία όμως, όπου η διατήρηση του κύρους έχει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική, το γνώριμο αυτό ύφος του Τραμπ προκάλεσε οργή.

«Δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να ζητά από οποιονδήποτε μια φωτογραφία, ούτε καν υπό απειλή», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο.

Για μήνες, οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον άλλων Ευρωπαίων ηγετών, όπως του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, επιβάρυναν τις σχέσεις του με την Ευρώπη. Μέχρι τις αρχές του έτους, η Μελόνι αποτελούσε εξαίρεση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, που βρίσκεται ιδεολογικά κοντά στο κίνημα MAGA όσον αφορά τη μετανάστευση, διατηρούσε θερμή προσωπική σχέση με τον Τραμπ και προέτρεπε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφεύγουν τις συγκρούσεις μαζί του. Ο Τραμπ την επαινούσε συχνά ως «φίλη» και «εξαιρετική ηγέτιδα» που είχε «σαρώσει την Ευρώπη».

Ο ρόλος του Πάπα

Όλα αυτά άλλαξαν τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ επειδή αντιτάχθηκε στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Στην Ιταλία, όπου ο θεσμός του Πάπα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σεβασμό, η Μελόνι χαρακτήρισε τα λόγια του «απαράδεκτα», γεγονός που προκάλεσε νέα επίθεση εναντίον της από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με ανώτερους Ιταλούς αξιωματούχους, η κατηγορία του ότι στερείται θάρρους την προσέβαλε βαθιά σε προσωπικό επίπεδο. Δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι πολλοί δεξιοί Ιταλοί ψηφοφόροι δεν συμπαθούν τον Αμερικανό πρόεδρο και δεν επιθυμούν να βλέπουν την πρωθυπουργό τους να διατηρεί υπερβολικά στενές σχέσεις μαζί του.

Η αντίδραση της Μελόνι την Παρασκευή δείχνει πόσο έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις του Τραμπ με τους δεξιούς εθνικιστές ηγέτες της Ευρώπης, αφήνοντάς τον με ελάχιστους φίλους στην περιοχή — ιδιαίτερα μετά την εκλογική ήττα του πρώην Ούγγρου ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ρούμπιο επρόκειτο να μιλήσει στο διήμερο Φόρουμ Επιχειρήσεων, Επενδύσεων, Επιστήμης και Καινοτομίας Ιταλίας–ΗΠΑ στο ξενοδοχείο Biltmore του Μαϊάμι. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε παρουσιάσει την εκδήλωση ως σημαντική βιτρίνα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε οικονομικά θέματα, ζητήματα ασφάλειας και κρίσιμων ορυκτών πόρων.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η ιταλική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την ακύρωση του φόρουμ, το οποίο αναμενόταν να προσελκύσει εκατοντάδες ιταλικές και αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Ακριβώς επειδή πάντα προσπαθούσα να τον υπερασπίζομαι, σήμερα δυσκολεύομαι να βρω λόγια», δήλωσε ο Τζορτζ Γκουίντο Λομπάρντι, επιχειρηματίας ιταλικής καταγωγής και επί χρόνια συνεργάτης του Τραμπ, ο οποίος λειτουργούσε ανεπίσημα ως σύνδεσμος μεταξύ του περιβάλλοντος του Τραμπ και ευρωπαίων δεξιών πολιτικών.

Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται «βαθιά προσβεβλημένος και λυπημένος» από τη συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στη Μελόνι.





