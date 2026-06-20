Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.
Το πρόγραμμα αναλυτικά:
19:00 έναρξη
- Χαιρετισμός
Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου
- Αφιερωματικό βίντεο
- Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές
• Μιλούν για τον Ανδρέα:
-Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας
-Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.
- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής