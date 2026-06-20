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Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις
17:05 - 20 Ιουν 2026

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των «συνεχιζόμενων» παραβιάσεων της εκεχειρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ και της «αποτυχίας» των Ηνωμένων Πολιτειών να εφαρμόσουν την πρώτη διάταξη της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μετέδωσαν το Σάββατο τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κακή πίστη των Ηνωμένων Πολιτειών και τη σαφή παραβίαση των δεσμεύσεών τους, καθώς απέτυχαν να εφαρμόσουν το πρώτο άρθρο του μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου, και ως απάντηση στη συνεχή και αδιάκοπη παραβίαση της εκεχειρίας από το σιωνιστικό καθεστώς στο νότιο Λίβανο... ανακοινώνει διά του παρόντος ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη διέλευση πλοίων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ανώτατο Κεντρικό Στρατηγείο Κοινών Επιχειρήσεων του Ιράν, Khatam al-Anbiya, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB που επικαλείται το CNN.

Πριν από τον πόλεμο, μέσω αυτού του κρίσιμης σημασίας θαλάσσιου περάσματος μεταφερόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Όμως, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά και οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding - MOU) για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών. Ωστόσο, οι προσπάθειες προώθησης της συμφωνίας προσέκρουσαν στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στο Λίβανο.

Να σημειωθεί ότι το Μνημόνιο Κατανόησης των 14 σημείων προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που εκδόθηκε από ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

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