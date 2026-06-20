«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Το υπουργείο Τουρισμού επαναλαμβάνει ότι ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ως μια σημαντικά ενισχυμένη και διευρυμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου.

Όπως τονίζεται, βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, η ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία και των πολύτεκνων νοικοκυριών, καθώς και η τόνωση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027. Η δεύτερη φάση θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Δεν προβλέπεται η διενέργεια δεύτερης κλήρωσης, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των αιτούντων που δεν θα επιλεγούν κατά την κλήρωση της πρώτης φάσης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αδιάλειπτη λειτουργία του προγράμματος και η κάλυψη των αναγκών τόσο της χειμερινής περιόδου του 2026 όσο και εκείνης του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.

Η νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αυξημένες δυνατότητες συμμετοχής για περισσότερους πολίτες.

Έμφαση στους χειμερινούς μήνες και τον ορεινό τουρισμό

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ενσωματώνει σαφή προσανατολισμό προς την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους λεγόμενους «πλάγιους» μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Για το σκοπό αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί στις συγκεκριμένες περιόδους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την ευρύτερη πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της «Ορεινής Ελλάδας», συμβάλλοντας στην ανάδειξη προορισμών που μέχρι σήμερα παραμένουν λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό. Στόχος είναι η πιο ισόρροπη κατανομή της τουριστικής κίνησης και η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα.

Διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά όρια, με στόχο την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης στο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα το όριο διαμορφώνεται από 31.000 σε 33.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ, γεγονός που αυξάνει αισθητά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες

Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς και σε οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και προάγει την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα πρόσθετη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Η ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, όπου το ύψος της επιδότησης δεν συνδεόταν με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών και αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο.

Ψηφιακή κάρτα και υποβολή αιτήσεων

Η άυλη ψηφιακή κάρτα παραμένει το αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης της επιδότησης και αναβαθμίζεται περαιτέρω μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου, μέσα από τις πλατφόρμες gov.gr και vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των πολιτών, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ θα λειτουργεί και οργανωμένος μηχανισμός υποστήριξης (help desk) για την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους.

Ύψος επιδότησης και έναρξη αιτήσεων

Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά και κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο χρήσης και την κατηγορία του δικαιούχου.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.