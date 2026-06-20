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«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων
Ειδήσεις
14:30 - 20 Ιουν 2026

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα (22/6) λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, με τον αριθμό των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχεται σε 574.894.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων οφείλουν έως και τη συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τις οποίες υποχρεούνται να διατηρούν καθαρές καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (https://akatharista.apps.gov.gr), ενώ υπάρχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ ή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Ξεκινούν οι έλεγχοι από 23 Ιουνίου - «Δε θα δοθεί νέα παράταση»

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Τρίτη (23/6) αναμένεται να ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τους δήμους, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, οι οποίες θα επιθεωρούν συστηματικά τις περιοχές ευθύνης τους, προκειμένου να εντοπιστούν ακαθάριστα οικόπεδα και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων.

Ο υπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, τονίζοντας ότι η προθεσμία έχει ήδη μετατεθεί και ότι η κλιματική κρίση δεν επιτρέπει καθυστερήσεις.

Συντονισμός με δήμους και Πυροσβεστική

Σε πρόσφατη σύσκεψη με αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας των δήμων της Αττικής, ζητήθηκε από τους δήμους να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, τους ζητήθηκε να ορίσουν και να ανακοινώσουν σημεία συγκέντρωσης για κλαδέματα και φυτικά υπολείμματα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν μετά τους καθαρισμούς.

Παράλληλα, προγραμματίζεται σύσκεψη υπό τον κ. Τουρνά με διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ανώτατα στελέχη του Σώματος, με αντικείμενο την εφαρμογή του μέτρου και την προετοιμασία των ελέγχων.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

  • Πρόστιμο 500 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση
  • Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση
  • Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ
  • Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο, με καταλογισμό του σχετικού κόστους στον υπόχρεο
  • Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδων

Οι υποχρεωτικοί καθαρισμοί αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία.

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων
  • κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων
  • συλλογή και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού
  • απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων
  • διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
Τελευταία τροποποίηση στις 20/06/2026 - 13:16
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