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Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»
Ναυτιλία
20:13 - 19 Ιουν 2026

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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  Με επιστολή προς δημάρχους και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ο Θεολόγος Παναγιωτάκης θέτει ζήτημα βιωσιμότητας των γραμμών, ανανέωσης του στόλου και συγκέντρωσης της αγοράς.

Νέα παρέμβαση για το μέλλον της ελληνικής ακτοπλοΐας και των νησιωτικών συγκοινωνιών πραγματοποίησε η Fast Ferries, απευθυνόμενη αυτή τη φορά απευθείας στους δημάρχους των Κυκλάδων και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Με επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Θεολόγου Παναγιωτάκη, η συζήτηση μεταφέρεται από το επίπεδο του ανταγωνισμού σε ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, την ανανέωση του στόλου και τη δυνατότητα των νησιών να διατηρήσουν αξιόπιστη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης προσφυγής της εταιρείας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις γραμμές της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες. Ωστόσο, στη νέα παρέμβαση η εταιρεία επιχειρεί να αναδείξει κυρίως τις επιπτώσεις που, κατά την άποψή της, μπορεί να έχουν οι σημερινές εξελίξεις για τις τοπικές κοινωνίες και την εξυπηρέτηση των νησιών.

Στην επιστολή με τίτλο «Το δικαίωμα των νησιών να έχουν μέλλον», ο κ. Παναγιωτάκης υποστηρίζει ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη νησιωτική Ελλάδα και δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με εμπορικά κριτήρια.

Όπως αναφέρει, τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια σε ετήσια βάση αναλαμβάνουν τη σύνδεση των νησιών ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη και τα οικονομικά αποτελέσματα συχνά αρνητικά.

Σύμφωνα με τη θέση της εταιρείας, η λειτουργία των γραμμών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις και κόστος, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν οι εποχικές δρομολογήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.

Η Fast Ferries εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πραγματικότητα επηρεάζει τη δυνατότητα των εταιρειών να σχεδιάσουν επενδύσεις και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τη δραστηριότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ηλικία του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η ανανέωση των πλοίων αποτελεί πλέον αναγκαιότητα, καθώς οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης δημιουργούν πρόσθετες επενδυτικές ανάγκες για τον κλάδο.

Όπως σημειώνεται, η χρηματοδότηση νέων πλοίων και τεχνολογιών προϋποθέτει σταθερό οικονομικό περιβάλλον και δυνατότητα μακροχρόνιου προγραμματισμού.

Παράλληλα, η επιστολή εκφράζει προβληματισμό για τη συγκέντρωση της ακτοπλοϊκής αγοράς σε περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών σχημάτων. Κατά την εταιρεία, η ύπαρξη περισσότερων ακτοπλοϊκών φορέων λειτουργεί προς όφελος τόσο των επιβατών όσο και των νησιωτικών κοινωνιών, καθώς διατηρεί εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης και ενισχύει τον ανταγωνισμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Fast Ferries υποστηρίζει ότι η πολυμορφία του κλάδου συνδέεται άμεσα με την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διατήρηση δρομολογίων σε λιγότερο εμπορικές γραμμές και τη δυνατότητα των νησιών να έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και μεταφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μέσα από την παρέμβασή του, ο Θεολόγος Παναγιωτάκης καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους παραγωγικούς φορείς των Κυκλάδων να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της ακτοπλοΐας. Όπως αναφέρει, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά συνολικά τη νησιωτική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση ισχυρών θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας.

Κλείνοντας την επιστολή του, υπογραμμίζει ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί βασικό πυλώνα της ζωής στα ελληνικά νησιά, επισημαίνοντας ότι τα πλοία δεν μεταφέρουν μόνο επιβάτες και φορτία, αλλά στηρίζουν καθημερινά την οικονομική δραστηριότητα, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τις προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

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