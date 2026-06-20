ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

Η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών εξακολουθεί να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαχειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα διεξήχθη την περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δήλωνε ότι βρισκόταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, αλλά πριν από την επίσημη υπογραφή του σχετικού μνημονίου κατανόησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 65% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου στη συγκεκριμένη σύγκρουση, ποσοστό που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σύγκριση με αντίστοιχη μέτρηση που είχε πραγματοποιηθεί το Μάιο.

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει παράλληλα έντονες κομματικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις των πολιτών. Ειδικότερα, αρνητική αξιολόγηση για τη διαχείριση του πολέμου από τον Τραμπ εκφράζει το 92% των Δημοκρατικών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των Ρεπουμπλικανών διαμορφώνεται στο 28%.

Όσον αφορά τη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν, το 53% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι αμερικανικές ενέργειες «ξεπέρασαν τα όρια», ενώ το 25% εκτιμά ότι κινήθηκαν στο σωστό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, το 18% υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν ήταν αρκετά εκτεταμένες.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η αμερικανική κοινή γνώμη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.