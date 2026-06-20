Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

Η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας πλησιάζει στη λήξη της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη έκδοση των νέων ταυτοτήτων για όσους δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την 3η Αυγούστου 2026 να αποτελεί ορόσημο για τους πολίτες που εξακολουθούν να διαθέτουν τις παλαιές ταυτότητες. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παλαιών δελτίων δε θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό και θα χρειάζεται να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο προκειμένου να μετακινούνται εκτός Ελλάδας.

Ωστόσο, όπως τονίζεται η κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων δεν επηρεάζει τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα θα πρέπει να προγραμματίσουν ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 10 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους το κόστος ανέρχεται σε 5 ευρώ. Επιπλέον, απαιτείται η πληρωμή ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το αστυνομικό τμήμα, καθώς και την ημερομηνία και ώρα που τους εξυπηρετεί. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία του ραντεβού.

Όσον αφορά τη φωτογραφία που απαιτείται για την έκδοση της νέας ταυτότητας, αυτή μπορεί να ληφθεί είτε σε συνεργαζόμενο φωτογραφείο είτε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα.

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