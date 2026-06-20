Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

«Καθώς η μνήμη, όχι μόνο των δανειοληπτών είναι νωπή, είναι ανύπαρκτη η αξιοπιστία εξαγγελιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, από εκείνους που έχουν συμμετοχή στη δημιουργία του», αναφέρει σε σημερινή της δήλωση (20/6) η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κα. Αποστολάκη:

«Μετά το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και «την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο» που υπήρξαν δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση του ψήφισε τον Ν.4346/15 ο οποίος προέβλεψε την λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά την 31.12.18 και στη συνέχεια τον Ν. 4354/15 ο οποίος έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για την λειτουργία των funds και των servicers, ένα πλαίσιο που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς και στο οποίο στηρίζεται η σημερινή ασύδοτη λειτουργία τους.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα Ν. 4738/20, να αφαιρέσει κάθε ίχνος προστατευτικού πλαισίου για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Κατά συνέπεια, καθώς η μνήμη, όχι μόνο των δανειοληπτών είναι νωπή, είναι ανύπαρκτη η αξιοπιστία εξαγγελιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, από εκείνους που έχουν συμμετοχή στη δημιουργία του. Και μάλιστα εξαγγελιών που στηρίζονται σε «μη υποχρεωτική βάση» και ο πρώην Πρωθυπουργός εκτιμά ότι θα υλοποιηθούν γιατί είναι επωφελείς για όλους!

Το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολους καιρούς ψήφισε το Ν. 3869/10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης θωράκισε τους ευάλωτους οφειλέτες αποτρέποντας τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους.

Με την ίδια σοβαρότητα και αξιοπιστία και με ρυθμίσεις δεσμευτικού χαρακτήρα, θα επαναφέρει επικαιροποιημένο το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και θα τροποποιήσει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης, εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές».