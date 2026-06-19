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Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα
Εμπορεύματα
22:00 - 19 Ιουν 2026

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλάζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τους traders να προεξοφλούν σταδιακή επαναφορά των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ της Παρασκευής (19/6), το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί κατά 0,12% και διαμορφώνεται στα 76,51 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίθετα, το Brent, μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες, κινείται ανοδικά κατά 0,66%, στα 80,38 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent οδεύει προς την ολοκλήρωση της εβδομάδας με απώλειες σχεδόν 8 δολαρίων ανά βαρέλι, υποχωρώντας κοντά στα 80 δολάρια, καθώς οι φόβοι για παρατεταμένη διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς υποχωρούν.

Παρά το θετικό κλίμα, η πραγματική εικόνα στη ναυσιπλοΐα παραμένει πιο σύνθετη. Η αποχώρηση δεξαμενόπλοιων που είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο τους προηγούμενους μήνες εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, ενώ η Τεχεράνη επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να υπενθυμίσει τον ρόλο της στην περιοχή, ανακοινώνοντας ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να απαιτεί άδεια από τις αρμόδιες ιρανικές αρχές.

Την ίδια στιγμή,, οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου επανεκκινούν, έστω με αργούς ρυθμούς. Τρία δεξαμενόπλοια συνολικής χωρητικότητας περίπου 5 εκατ. βαρελιών διέσχισαν αυτή την εβδομάδα τον Κόλπο του Ομάν, σηματοδοτώντας την επιστροφή ιρανικού αργού στις διεθνείς αγορές μετά από δύο μήνες περιορισμών.

Παράλληλα, χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση επιχειρούν να επαναφέρουν την παραγωγή τους. Το Κουβέιτ ήρε τα μέτρα ανωτέρας βίας στις πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις, ενώ το Ιράκ ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής στα νότια κοιτάσματα, η οποία πλέον προσεγγίζει το 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο οργανισμός ΟΠΕΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Στην τελευταία έκδοση του World Oil Outlook εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας, απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σενάρια για επικείμενη κορύφωση της κατανάλωσης.

Το ερώτημα πλέον για την αγορά δεν είναι αν θα επιστρέψουν τα βαρέλια του Κόλπου, αλλά πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό. Και όσο οι εξαγωγές από Ιράν, Κουβέιτ και Ιράκ επανέρχονται, τόσο αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

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