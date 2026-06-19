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Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»
Πολιτική
22:30 - 19 Ιουν 2026

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Reporter.gr Newsroom
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Δήλωση στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στην Κουμουνδούρου, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Συγκεκριμένα, ο πρωτεργάτης του «Μανιφέστου», Γιώργος Σιακαντάρης, μιλώντας στο ONE, υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά εξαντλημένοι σχηματισμοί και πρότεινε ακόμη και την αυτοδιάλυσή τους. Δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει τα κόμματα τοξικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σιακαντάρης είχε χαιρετήσει τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όπου είχε ταχθεί υπέρ της συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι η εμπειρία των στελεχών της Κομουνδούρου θα μπορούσε να συνδράμει στη νέα πολιτική πρωτοβουλία. Λίγο αργότερα διέγραψε την αμφιλεγόμενη ανάρτηση.

Και μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ, οι δηλώσεις αυτές να μη προκάλεσαν ιδιαίτερη αναστάτωση, καθώς η προσοχή πολλών στελεχών είναι στραμμένη στην ένταξή τους στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ η αντίδραση ήταν πιο έντονη. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμιζαν ότι το κόμμα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους της πολιτικής του διαδρομής. Παράλληλα, υπενθύμιζαν την εκλογική ήττα του Αλέξη Τσίπρα το 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, κατέγραψε σημαντική απώλεια της εκλογικής του δύναμης. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή του προς το κεντρώο ακροατήριο και ότι στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση πίεσης προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφήνοντας στο απυρόβλητο την κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς φαίνεται πως μόλις αρχίζει.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 21:48
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