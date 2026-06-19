Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Μπορεί επισήμως η χώρα να μην βρίσκεται ακόμη σε προεκλογική περίοδο, ωστόσο οι κινήσεις των κομμάτων μαρτυρούν ότι η προεκλογική μηχανή έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται. Κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν στην περιφέρεια, ενώ αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται και στο ΠΑΣΟΚ, με τις δύο παρατάξεις να επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην κοινωνία και να οργανώσουν εγκαίρως τις δυνάμεις τους ενόψει των πολιτικών εξελίξεων.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το επίκεντρο των επόμενων ημερών βρίσκεται στην Πελοπόννησο, όπου προγραμματίζεται μπαράζ περιοδειών από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και υπουργούς. Στην Αρκαδία θα βρεθούν οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στη Μεγαλόπολη θα μεταβεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε Ναύπλιο και Άργος θα περιοδεύσει ο Θάνος Πλεύρης, ενώ η Όλγα Κεφαλογιάννη θα επισκεφθεί την Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Μεσσηνία, όπου κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι απαιτείται αυξημένη πολιτική κινητοποίηση, καθώς η επιρροή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περιοχή. Εκεί αναμένεται να βρεθούν η Νίκη Κεραμέως, ο νέος γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Χρίστος Δήμας. Στην Κόρινθο θα μεταβεί ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ στη Λακωνία θα περιοδεύσουν οι Μάκης Βορίδης και Κώστας Κατσαφάδος.

Στόχος των περιοδειών είναι η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, με το Μέγαρο Μαξίμου να παρακολουθεί στενά την κινητικότητα των στελεχών και την αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Ήδη, για την επόμενη εβδομάδα στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η Θεσσαλία, μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τη ΝΔ, καθώς στις περιφερειακές εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα υπέστη σημαντική ήττα στον απόηχο των καταστροφών που προκάλεσε η καταστροφή του Daniel.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να αξιοποιήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην περιφέρεια, όπου οι επιδόσεις του κόμματος παραμένουν ισχυρότερες σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει κυρίως σε θεματικές εκδηλώσεις με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, επιδιώκοντας να αναδείξει το προγραμματικό της στίγμα.

Μετά την πρόσφατη εκδήλωση στη Δραπετσώνα με επίκεντρο τη νέα γενιά, προετοιμάζεται νέα παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη με θέμα την εξωτερική πολιτική, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Παράλληλα, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου προγραμματίζεται ειδική εκδήλωση για τους συνταξιούχους, με το αρμόδιο επιτελείο να επεξεργάζεται ήδη συγκεκριμένες προτάσεις και την κοστολόγησή τους.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, εξάλλου, οι οργανωτικές διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στόχος είναι μέσα στο καλοκαίρι να έχει «κλειδώσει» περίπου το 80% των ψηφοδελτίων του κόμματος.

Παρότι οι κάλπες δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα, οι περιοδείες, οι θεματικές εκδηλώσεις και η επιτάχυνση των κομματικών προετοιμασιών συνθέτουν ένα σκηνικό με έντονο προεκλογικό άρωμα, επιβεβαιώνοντας ότι τα κόμματα έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν δυνάμεις και να χαράσσουν τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

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