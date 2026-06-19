Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Ανάσα ανακούφισης πήραν οι διεθνείς αγορές μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Ωστόσο, πίσω από την αρχική αισιοδοξία παραμένουν σοβαρά ερωτήματα, ενώ η προθεσμία των 60 ημερών που συνοδεύει τη συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα ασφυκτική για την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την αναβολή της πρώτης προγραμματισμένης συνάντησης ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συζητηθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι δύο πλευρές απέχουν ακόμη από μια οριστική και δεσμευτική διευθέτηση.

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Η ναυσιπλοΐα επανεκκινεί, αλλά με αργούς ρυθμούς

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, χωρίς όμως να πλησιάζει ακόμη τα προ κρίσης επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Kpler, τουλάχιστον 20 πετρελαιοφόρα διέσχισαν τα Στενά μετά την έναρξη της διαδικασίας επαναλειτουργίας τους. Την Πέμπτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση από τις αρχές Ιουνίου, με συνολικά 25 πλοία – δεξαμενόπλοια, φορτηγά και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – να περνούν από το στρατηγικό πέρασμα.

Παρά τη βελτίωση, η εικόνα απέχει σημαντικά από την κανονικότητα. Πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, περισσότερα από 100 πλοία διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ, μεταξύ αυτών δεκάδες πετρελαιοφόρα που μετέφεραν ενεργειακά φορτία προς την Ασία και τις διεθνείς αγορές.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι εκατοντάδες δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο. Παρότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό τους, θεωρείται βέβαιο ότι η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα πλοία που περιμένουν επί εβδομάδες δεν είναι δυνατόν να διέλθουν ταυτόχρονα από το στενό πέρασμα, γεγονός που δημιουργεί ουρές και καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι όροι της Τεχεράνης παραμένουν ασαφείς

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν θα διαχειριστεί το νέο καθεστώς διέλευσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εξετάζει σύστημα υποβολής αιτήσεων από τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα Στενά. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται, ποια θα είναι τα κριτήρια έγκρισης και πόσο γρήγορα θα εξετάζονται οι αιτήσεις.

Η αβεβαιότητα αυτή τροφοδοτεί φόβους για νέα γραφειοκρατικά εμπόδια ή ακόμη και αιφνίδιες καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εκ νέου τη διεθνή ναυτιλία.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι για διάστημα 60 ημερών δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν πιθανό μετά την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου να επιβληθεί κάποιο είδος χρέωσης, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος μεταφοράς.

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Το πρόβλημα των ναρκών και οι ασφαλιστικές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στον θαλάσσιο χώρο των Στενών, όπου κατά τη διάρκεια της κρίσης εκτιμάται ότι τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός ναρκών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα ούτε για τον συνολικό αριθμό τους ούτε για το ποσοστό που έχει ήδη απομακρυνθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 40 έως 50 ημέρες μέχρι να διαμορφωθεί πλήρης επιχειρησιακή εικόνα σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής.

Ακόμη όμως και αν οι ναρκαλιευτικές επιχειρήσεις εξελιχθούν ομαλά, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τους πλοιοκτήτες σε συνεννόηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και εκεί αναμένονται δύσκολες διαπραγματεύσεις, καθώς τα ασφάλιστρα έχουν εκτοξευθεί μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, ενώ η περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο.

Οι αγορές βλέπουν φως, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής

Η επαναλειτουργία του Ορμούζ είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης, το Brent διαπραγματευόταν στην περιοχή των 71-72 δολαρίων ανά βαρέλι. Με το ξέσπασμα της σύγκρουσης και το κλείσιμο των Στενών, οι τιμές εκτοξεύθηκαν, ξεπερνώντας τα 118 έως 125 δολάρια στα τέλη Απριλίου.

Σήμερα, μετά την προκαταρκτική συμφωνία και το σταδιακό άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου 38% από τα υψηλά τους επίπεδα. Το Brent κινείται στα 79,66 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στα 76,01 δολάρια.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πλήρης εξισορρόπηση της αγοράς ενδέχεται να απαιτήσει πολλούς μήνες ακόμη, με ορισμένες προβλέψεις να μεταθέτουν την οριστική αποκατάσταση των ενεργειακών ροών ακόμη και στις αρχές του 2027.

Το νέο γεωπολιτικό όπλο της Τεχεράνης

Η κρίση ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη στρατηγική αξία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία.

Περίπου το 80% των ενεργειακών εξαγωγών της περιοχής κατευθύνεται κυρίως προς ασιατικές αγορές, με την Κίνα και την Ιαπωνία να συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους αποδέκτες. Η διακοπή της κυκλοφορίας απέδειξε ότι η Τεχεράνη διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο πίεσης, ανεξάρτητα από το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Για πολλούς αναλυτές, το Ορμούζ λειτούργησε ως μια οικονομική «πυρηνική βόμβα». Το κλείσιμό του προκάλεσε σοκ στις τιμές της ενέργειας, επηρέασε τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως και ανάγκασε ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν ορισμένες ενεργειακές επιλογές προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην αγορά.

Το στοίχημα των επόμενων μηνών

Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αποτελεί αναμφίβολα το καλύτερο δυνατό σενάριο για τις διεθνείς αγορές μετά από μήνες έντασης. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε μια πλήρως δεσμευτική συμφωνία που να κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο. Η επιτυχία της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και από το εάν οι επόμενες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμη λύση.

Μέχρι τότε, οι αγορές μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από το χειρότερο σενάριο, αλλά η αβεβαιότητα εξακολουθεί να πλέει στα νερά του Ορμούζ.

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