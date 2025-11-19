Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Στα «μαλακά» ο εκφωνητής της ΕΛΑΣ που είχε πει ότι «τα περιπολικά δεν είναι ταξί»

Με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ελεύθερος ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος, λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, είχε απευθυνθεί στην ίδια λέγοντας: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου». Ο αστυνομικός θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Η δικαστική διαδικασία για την απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς που φέρονται να άφησαν χωρίς βοήθεια την Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν αυτή πέσει θύμα του πρώην συντρόφου της έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, συνεχίζεται ενώπιον της Ανακρίτριας.

Στη δίκη καλείται να απολογηθεί, εκτός από τον εκφωνητή και ο φρουρός που βρισκόταν στο κουβούκλιο κατά τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το θύμα.

Πρόσφατα, είχε απολογηθεί και η αξιωματικός υπηρεσίας, στην οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή για να σωθεί από τον δολοφόνο της και επίσης είχε αφεθεί ελεύθερη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη και η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Τμήμα εκείνο το βράδυ.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ελέγχονται για κακουργηματική κατηγορία θανατηφόρας έκθεσης από πρόσωπο που είχε υποχρέωση προστασίας, λόγω παράλειψης.

Μετά την απολογία του εκφωνητή, ο συνήγορός του, Χρήστος Καραμανλής, δήλωσε ότι η φράση που φέρεται να είπε στην Κυριακή Γρίβα «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο» και την χαρακτήρισε απλώς ως «άστοχη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο πελάτης του εκτέλεσε τα καθήκοντά του και ενήργησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.