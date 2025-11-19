Τάσεις σταθεροποίησης στην αγορά κρυπτονομισμάτων – Στη ζώνη των $91.000 το Bitcoin
14:02 - 19 Νοε 2025

Το Bitcoin δείχνει τάσεις σταθεροποίησης μετά το πρόσφατο χαμηλό επτά μηνών κάτω από τα 90.000 δολάρια, αλλά η ανοδική του πορεία σταμάτησε την Τρίτη (18/11) στα 94.000 δολάρια. Παραμένει η μεταβλητότητα στα altcoins με έντονη μεταβλητότητα.

Το BTC σταθεροποιείται στα $91.500

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα βρίσκεται σε ξεκάθαρη πτωτική τάση από τις αρχές Οκτωβρίου, τάση που επιδεινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το Bitcoin άγγιξε τα 107.000 δολάρια μετά από θετικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, αλλά έφτασε γρήγορα στα όριά του και κινήθηκε απότομα προς τα κάτω τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (13/11), είχε πέσει ξανά κάτω από τα 100.000 δολάρια και την Παρασκευή το απόγευμα κατρακύλησε στα 94.000 δολάρια. Μετά από μια σύντομη προσπάθεια ανάκαμψης το Σαββατοκύριακο, οι επενδυτές επέστρεψαν και το έσπρωξαν ακόμη χαμηλότερα.

Αυτή τη φορά, η στήριξη των 90.000 δολαρίων υποχώρησε και το BTC έπεσε στα 89.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σημειώνοντας χαμηλό επτά μηνών. Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές αντέδρασαν και βοήθησαν το Bitcoin να αναπηδήσει σχεδόν μέχρι τα 94.000 δολάρια χθες.

Ακολούθησε ακόμη μία πτώση, με το BTC να αναμετράται ξανά το επίπεδο των 90.000 δολαρίων, το οποίο αυτή τη φορά άντεξε. Αυτή τη στιγμή το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται περίπου 1.500 δολάρια υψηλότερα, με κεφαλαιοποίηση στα 1.830 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιό του έναντι των altcoins δέχθηκε νέο πλήγμα και υποχωρεί στο 56,6% σύμφωνα με το CG.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανακτήσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία ημέρα και ανέρχεται στα 3.220 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11), το Bitcoin σημειώνει ήπια άνοδο 0,03% στα 91,561,37 δολάρια, με εβδομαδιαία πτώση στο 9,96%.

Την ίδια στιγμή το Ethereum ενισχύεται κατά 1,13% στα 3,093,12 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP χάνει 1,96% στα 2,14 δολάρια, το Solana κινείται ανοδικά κατά 0,79% στα 138,91 δολάρια και το Litecoin καταγράφει πτώση 1,35% στα 94 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot υποχωρεί κατά 0,18% στα 2,71 δολάρια, ενώ το TRUMP κινείται ανοδικά κατά 0,70% στα 7 δολάρια.

