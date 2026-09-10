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Μας... τάραξε στη σεμνότητα και ταπεινότητα ο Τσίπρας
Ανεμοδείκτης
13:35 - 10 Σεπ 2026

Μας... τάραξε στη σεμνότητα και ταπεινότητα ο Τσίπρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το αν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ είναι σωστά κοστολογημένα αμφισβητείται έντονα από τους πολιτικούς του αντιπάλους, το... πλεόνασμα αυτοπεποίθησης, όμως, του πρώην πρωθυπουργού είναι αναμφισβήτητο.

«Δεν ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα», είπε με περισσή μετριοπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας, που παράλληλα χαρακτήρισε την ομιλία του ως την καλύτερη από τις δεκάδες ομιλίες που έχει εκφωνήσει στη ΔΕΘ στη διάρκεια της... καριέρας του.

Με λίγα λόγια, μας... τάραξε στη σεμνότητα και την ταπεινότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Και αυτό το «σεμνά και ταπεινά» είναι που μπορεί τελικά να κάνει πράξη το σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΕΛΑΣ. Γιατί με τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας, όντως, αποκλείεται να συγκυβερνήσει, αλλά αν ο Κυριάκος αποχωρήσει και στη θέση του βρεθεί κάποιος καραμανλικός, γιατί να μη συνεργαστούν;

Τσίπρας και Καραμανλής έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι ταιριάζουν και δεν τους ενώνει μόνο ο Παναθηναϊκός...

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