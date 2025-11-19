ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για έρευνα EPPO - OLAF στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων
Πολιτική
14:04 - 19 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για έρευνα EPPO - OLAF στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και του OLAF στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», η οποία φέρεται να έγινε καταδρομικά στις 10 Νοεμβρίου 2025. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα αφορά καταγγελίες υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων, υπερκοστολογήσεις λογισμικών και kickbacks σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνα και σκληροί δίσκοι. Οι βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις για το αντικείμενο, την έκταση και την εξέλιξη της έρευνας, τις εμπλεκόμενες επιχειρηματικές σχέσεις και το χρονοδιάγραμμα επίσημης ενημέρωσης της Βουλής και των πολιτών.

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Δημήτρη Παπαστεργίου:

«Αληθεύει ότι στις 10 Νοεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκαναν καταδρομική έρευνα στα γραφεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ), του βραχίονα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης;

Ποια είναι η ακριβής έκταση και το αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την EPPO και το OLAF στην ΚτΠ;

Έχει εικόνα το Υπουργείο για το περιστατικό; Γνωρίζει τα καταγγελλόμενα; Πώς σκοπεύει να αντιδράσει, απέναντι σε ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ ήτοι υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων; Συγκεκριμένα, γνωρίζει με ποια επιχειρηματικά συμφέροντα και πρόσωπα συνδέονται οι φερόμενες υπερκοστολογήσεις;

Πότε θα υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών για την πορεία των ερευνών και την έκβαση των καταγγελιών;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές:

Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος), Καλαματιανός Διονύσιος , Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος , Μπάρκας Κωνσταντίνος (Κώστας), Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα), Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλιού Γεώργιος (Γιώργος), Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη), Ψυχογιός Γεώργιος (Γιώργος)».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Υπερψηφίστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο - Παπαστεργίου: Η Ελλάδα περνά μια νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας
Πολιτική

Υπερψηφίστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο - Παπαστεργίου: Η Ελλάδα περνά μια νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ