ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για έρευνα EPPO - OLAF στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και του OLAF στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», η οποία φέρεται να έγινε καταδρομικά στις 10 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα αφορά καταγγελίες υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων, υπερκοστολογήσεις λογισμικών και kickbacks σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνα και σκληροί δίσκοι. Οι βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις για το αντικείμενο, την έκταση και την εξέλιξη της έρευνας, τις εμπλεκόμενες επιχειρηματικές σχέσεις και το χρονοδιάγραμμα επίσημης ενημέρωσης της Βουλής και των πολιτών.

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Δημήτρη Παπαστεργίου:

«Αληθεύει ότι στις 10 Νοεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκαναν καταδρομική έρευνα στα γραφεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ), του βραχίονα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης;

Ποια είναι η ακριβής έκταση και το αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την EPPO και το OLAF στην ΚτΠ;

Έχει εικόνα το Υπουργείο για το περιστατικό; Γνωρίζει τα καταγγελλόμενα; Πώς σκοπεύει να αντιδράσει, απέναντι σε ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ ήτοι υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων; Συγκεκριμένα, γνωρίζει με ποια επιχειρηματικά συμφέροντα και πρόσωπα συνδέονται οι φερόμενες υπερκοστολογήσεις;

Πότε θα υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών για την πορεία των ερευνών και την έκβαση των καταγγελιών;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές:

Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος), Καλαματιανός Διονύσιος , Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος , Μπάρκας Κωνσταντίνος (Κώστας), Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα), Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλιού Γεώργιος (Γιώργος), Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη), Ψυχογιός Γεώργιος (Γιώργος)».