Ο Μαρινάκης αδειάζει… Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας – Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επίθεση

Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, με αφορμή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας, το οποίο - όπως είπε - δεν θεωρεί απαραίτητο να καταβάλλεται για περισσότερο από δύο μήνες.

«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας πως «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση».

Μετά τον αρχικό σάλο που προκλήθηκε, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης επανήλθε, λέγοντας προς… υπεράσπισιν του πως πρόκειται να μία άποψη που έχει εκφέρει πολλάκις και στο παρελθόν, αλλά αποφεύγοντας να επαναλάβει ότι σκοπεύει να προτάξει στο ζήτημα κατά την προεκλογική περίοδο.

Ειδικότερα, μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως όσοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους «κρούουν ανοιχτές θύρες» και επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Πάντως, προσπαθώντας προφανώς να διασκεδάσει, έστω και εν μέρει, τις εντυπώσεις, δήλωσε πως εάν προχωρούσε ένα τέτοιο μέτρο θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικοί εργαζόμενοι.

Παράλληλα, απέφυγε να επαναλάβει την αρχική του τοποθέτηση ότι θα διεκδικήσει να εφαρμοστεί η θέση αυτή εάν κερδίσει ξανά η ΝΔ τις εκλογές και ότι θα την υπερασπιστεί στην προεκλογική περίοδο.

Σημειώνεται πως ανακοινώσεις κατά του κ. Μαρινάκη εξέδωσαν επίσης η ΕΛΑΣ και η Νέα Αριστερά.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε την πρόταση Μαρινάκη «βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη».

«Με ωμό τρόπο δήλωσε πως “προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες”. Ο λόγος; Γιατί η χώρα μας, λέει, έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και…πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα!», επισημαίνει η ΕΛΑΣ στη σχετική της ανακοίνωση και συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, πως «για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμμα των πολιτικών της». Χαρακτηρίζει, ακόμη, ως «γαλάζια επικοινωνιακή φούσκα» το «εργασιακό θαύμα» που υπερασπίζεται η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πως «μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες».

Η Νέα Αριστερά, από τη μεριά της, τονίζει πως ο Παύλος Μαρινάκης «παρουσίασε ανερυθρίαστα και κυνικά το εφιαλτικό “όραμά” του για τους ανέργους», ενώ χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τον ισχυρισμό του πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μη βρίσκει».

Κάνει λόγο, ακόμη, για «μνημείο κυνικότητας και κοινωνικού δαρβινισμού», ενώ κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πως θέλει την «απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων» και πως εκφέρει «αντικοινωνικές απόψεις» με έντονο ταξικό χαρακτήρα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά: Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του, που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον Μεσαίωνα και θα διαμορφώσουν μια οικονομική και κοινωνική ζούγκλα; Αν όχι, τότε πρέπει άμεσα να αποπέμψει τον Παύλο Μαρινάκη από τη θέση του», σημειώνει ακόμη η Νέα Αριστερά.

ΠΑΣΟΚ (ξανά) κατά Μαρινάκη: Όσο και να προσπαθεί να τα μαζέψει, οι εργαζόμενοι καταλάβαίνουν…

Η Χαριλάου Τρικούπη, από τη μεριά της, αντέδρασε άμεσα στις νέες δηλώσεις Μαρινάκη, τονίζοντας πως – ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού – δεν είναι δυνατόν να εκφέρει «προσωπικές απόψεις».

«Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωση του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν.

Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.