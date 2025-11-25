Ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση της «Forbes 30 Under 30» - Η ελληνική λίστα

Η λίστα “Forbes 30 Under 30” είναι μια σειρά από λίστες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το περιοδικό Forbes οι οποίες αναδεικνύουν 30 σημαντικά πρόσωπα κάτω των 30 ετών σε διάφορους τομείς.
Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε ότι μετά την κρίση παρατηρείται άνθηση στην επιχειρηματικότητα και ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να στηριχθεί αυτό το οικοσύστημα, ώστε να δημιουργήσει περισσότερες δουλειές. Χρειαζόμαστε παραδείγματα από όλους τους χώρους που θα δείξου ότι "έχουμε το ταλέντο και τη δυνατότητα να δώσουμε στους νέους ευκαιρίες".
Η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, ενώ είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να συνεργάζονται πραγματικά με τις επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στο φορολογικό πλαίσιο που αφορά και τη νέα επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι για όσους είναι κάτω των 25 δεν θα υπάρχει φόρος εισοδήματος, γεγονός που δίνει φορολογικά κίνητρα ώστε οι νέοι να μπουν στην εργασία.
Η επιλογή γίνεται από τους συντάκτες του Forbes, ανεξάρτητους κριτές και ειδικούς του κλάδου βάσει καινοτομίας, επιχειρηματικών μετρήσεων, χρηματοδότησης και του αντικτύπου τους στον κλάδο τους. Υπάρχουν λίστες σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως η αμερικανική, η ευρωπαϊκή, η ασιατική και η ελληνική.
Η ελληνική λίστα
1. Γαβαλάς Βασίλης - 29 ετών: ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – EXSILION CAPITAL
2. Γρηγοριάδης Στυλιανός - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – STIQ & “ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ”
3. Μετούσης Ανδρέας - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4. Γρηγορίου Αθηνά - 25, Δηµητριάδου Αλεξάνδρα - 25, Παφίτης Μάριος - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – MAMMOCHECK
5. Αλεξόπουλος Ιωάννης - 25: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ – LEXION
6. Βάσος Σταύρος - 24, Γκόντζου Σταυριαλένα - 27, Καγιούλης Κωνσταντίνος - 24,Τουλουµτζίδης Ελευθέριος - 23: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – BUTLER
9. Κωστούλας Μπάµπης - 18: ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
10. Παντελάκη Δήµητρα - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ – KORI
11. Τασιοπούλου Αικατερίνη - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – THREATSCENE
12. Βασιλείου Αλέξιος - 22, Κετσελίδης Κωνσταντίνος - 22, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος - 22: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MARKETING TECH – UPLODIO
13. Δεληκούρας Βασίλειος - 23, Μαυρέλης Κωνσταντίνος - 24: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – CURIFY
14. Klavdia - 23: ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
15. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος - 24, Παπαδοπούλου Κυριακή - 22, Παπαδόπουλος Πέτρος - 26: ΚΛΑΔΟΣ: AR/VR & Τεχνητή Νοημοσύνη – Pi tech
16. Πηγαδάς Νικόλας - 26: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
17. Αθάνατος Φώτης - 23, Κατσιαδάκης Λευτέρης - 23, Κουρουνάκου Εύη - 22, Κώτσα Αναστασία - 23, Παπανικολάου Γιώργος - 24: ΚΛΑΔΟΣ: STARTUPS & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – PANATHENEA
18. Ανδριολάτου Κλέλια - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΘΕΑΤΡΟ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
19. Γιαννοπούλου Αγγελική - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΙΑΝΟ
20. Κόντος Γρηγόρης - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – GREEK ANCESTRY
21. Λαγωνίκος Ηλίας - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
22. Λουλούδης Γιάννης - 21: ΚΛΑΔΟΣ: Retail – Flower Kickz
23. Σκανδάµη Φωτεινή - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
24. Σταυρόπουλος Αγαθάγγελος - 29: ΚΛΑΔΟΣ: SOCIAL MEDIA & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – COMFYTECHS & TECHNO GREECE
25. Τσουκαλά Ρόζα - 23, Χριστοδούλου Μιχάλης - 23: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – KYMA HEALTH
27. Γεωργακλή Ζέτα - 24, Διαµαντοπούλου Εβελίνα - 24, Κουµίδου Μαρία - 24, Παπαζήση Έφη - 24, Πατσουράκη Μαριλία - 24: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – SEANSOR
28. Θεοδωράτος Οδυσσέας - 25: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MANGA & COMIC ARTS
29. Λιάπης Γεώργιος - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – REALMINT
30. Μανουράς Λευτέρης - 27: ΚΛΑΔΟΣ: DEEPTECH & CLEANTECH – SALVINNO
31. Παπαγεωργίου Νικόλας - 23, Τσοµπάνογλου Παναγιώτης - 23, Τσούτσας Χρήστος - 23: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – BIOANALYTIX
32. Περισανίδης Σίµων - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – PERMITREE
33. Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας • 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – STELLAR DISCOVERIES
Η Κριτική Επιτροπή
Η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του ΣΕΒ και Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της Bespoke SGA Holdings, Μιχάλη Μπλέτσα (Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Ερευνητή και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστηµάτων στο MIT Media Lab, Απόστολο Ταµβακάκη (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της EOS Capital Partner και Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Πρόεδρο του Capital.gr και Πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις υποψηφιότητες µε βαθµολογίες από το 1 (χαµηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαµορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δηµοσίευσης ορίστηκε σύµφωνα µε τη βαθµολογία των µελών (από την υψηλότερη στη χαµηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συµµετοχής στη λίστα “Forbes 30 Under 30 Greece 2026” πληρούσαν όσοι είναι γεννηµένοι από την 1η/1/1996 και µετά.