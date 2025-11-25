Ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση της «Forbes 30 Under 30» - Η ελληνική λίστα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε σήμερα 25/11 στην παρουσίαση της λίστας «Forbes 30 Under 30», η οποία - για την Ελλάδα- περιλαμβάνει νέους και νέες κάτω των 30 ετών που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς όπως τεχνολογία, τέχνη, ψυχαγωγία, υγεία, χρηματοδότηση και αθλητισμό.

Η λίστα “Forbes 30 Under 30” είναι μια σειρά από λίστες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το περιοδικό Forbes οι οποίες αναδεικνύουν 30 σημαντικά πρόσωπα κάτω των 30 ετών σε διάφορους τομείς.

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε ότι μετά την κρίση παρατηρείται άνθηση στην επιχειρηματικότητα και ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να στηριχθεί αυτό το οικοσύστημα, ώστε να δημιουργήσει περισσότερες δουλειές. Χρειαζόμαστε παραδείγματα από όλους τους χώρους που θα δείξου ότι "έχουμε το ταλέντο και τη δυνατότητα να δώσουμε στους νέους ευκαιρίες".

Η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, ενώ είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να συνεργάζονται πραγματικά με τις επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στο φορολογικό πλαίσιο που αφορά και τη νέα επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι για όσους είναι κάτω των 25 δεν θα υπάρχει φόρος εισοδήματος, γεγονός που δίνει φορολογικά κίνητρα ώστε οι νέοι να μπουν στην εργασία.

Η επιλογή γίνεται από τους συντάκτες του Forbes, ανεξάρτητους κριτές και ειδικούς του κλάδου βάσει καινοτομίας, επιχειρηματικών μετρήσεων, χρηματοδότησης και του αντικτύπου τους στον κλάδο τους. Υπάρχουν λίστες σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως η αμερικανική, η ευρωπαϊκή, η ασιατική και η ελληνική.

Η ελληνική λίστα

1. Γαβαλάς Βασίλης - 29 ετών: ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – EXSILION CAPITAL

2. Γρηγοριάδης Στυλιανός - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – STIQ & “ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ”

3. Μετούσης Ανδρέας - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4. Γρηγορίου Αθηνά - 25, Δηµητριάδου Αλεξάνδρα - 25, Παφίτης Μάριος - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – MAMMOCHECK

5. Αλεξόπουλος Ιωάννης - 25: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ – LEXION

6. Βάσος Σταύρος - 24, Γκόντζου Σταυριαλένα - 27, Καγιούλης Κωνσταντίνος - 24,Τουλουµτζίδης Ελευθέριος - 23: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – BUTLER

9. Κωστούλας Μπάµπης - 18: ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

10. Παντελάκη Δήµητρα - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ – KORI

11. Τασιοπούλου Αικατερίνη - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – THREATSCENE

12. Βασιλείου Αλέξιος - 22, Κετσελίδης Κωνσταντίνος - 22, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος - 22: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MARKETING TECH – UPLODIO

13. Δεληκούρας Βασίλειος - 23, Μαυρέλης Κωνσταντίνος - 24: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – CURIFY

14. Klavdia - 23: ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ

15. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος - 24, Παπαδοπούλου Κυριακή - 22, Παπαδόπουλος Πέτρος - 26: ΚΛΑΔΟΣ: AR/VR & Τεχνητή Νοημοσύνη – Pi tech

16. Πηγαδάς Νικόλας - 26: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

17. Αθάνατος Φώτης - 23, Κατσιαδάκης Λευτέρης - 23, Κουρουνάκου Εύη - 22, Κώτσα Αναστασία - 23, Παπανικολάου Γιώργος - 24: ΚΛΑΔΟΣ: STARTUPS & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – PANATHENEA

18. Ανδριολάτου Κλέλια - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΘΕΑΤΡΟ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ

19. Γιαννοπούλου Αγγελική - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΙΑΝΟ

20. Κόντος Γρηγόρης - 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – GREEK ANCESTRY

21. Λαγωνίκος Ηλίας - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

22. Λουλούδης Γιάννης - 21: ΚΛΑΔΟΣ: Retail – Flower Kickz

23. Σκανδάµη Φωτεινή - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

24. Σταυρόπουλος Αγαθάγγελος - 29: ΚΛΑΔΟΣ: SOCIAL MEDIA & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – COMFYTECHS & TECHNO GREECE

25. Τσουκαλά Ρόζα - 23, Χριστοδούλου Μιχάλης - 23: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – KYMA HEALTH

27. Γεωργακλή Ζέτα - 24, Διαµαντοπούλου Εβελίνα - 24, Κουµίδου Μαρία - 24, Παπαζήση Έφη - 24, Πατσουράκη Μαριλία - 24: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – SEANSOR

28. Θεοδωράτος Οδυσσέας - 25: ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MANGA & COMIC ARTS

29. Λιάπης Γεώργιος - 28: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – REALMINT

30. Μανουράς Λευτέρης - 27: ΚΛΑΔΟΣ: DEEPTECH & CLEANTECH – SALVINNO

31. Παπαγεωργίου Νικόλας - 23, Τσοµπάνογλου Παναγιώτης - 23, Τσούτσας Χρήστος - 23: ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – BIOANALYTIX

32. Περισανίδης Σίµων - 27: ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – PERMITREE

33. Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας • 29: ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – STELLAR DISCOVERIES

Η Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του ΣΕΒ και Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της Bespoke SGA Holdings, Μιχάλη Μπλέτσα (Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Ερευνητή και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστηµάτων στο MIT Media Lab, Απόστολο Ταµβακάκη (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της EOS Capital Partner και Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Πρόεδρο του Capital.gr και Πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις υποψηφιότητες µε βαθµολογίες από το 1 (χαµηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαµορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δηµοσίευσης ορίστηκε σύµφωνα µε τη βαθµολογία των µελών (από την υψηλότερη στη χαµηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συµµετοχής στη λίστα “Forbes 30 Under 30 Greece 2026” πληρούσαν όσοι είναι γεννηµένοι από την 1η/1/1996 και µετά.