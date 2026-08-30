Μητσοτάκης: Όλα τα νέα μέτρα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τι περιλαμβάνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Στα μεγάλα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη, στην αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι έως το τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία, τις επιδόσεις του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», τους νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, καθώς και μέτρα που αφορούν τις συντάξεις χηρείας, τις τιμές βασικών προϊόντων, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ειδική αγωγή και τον «Προσωπικό Βοηθό» για τα άτομα με αναπηρία.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο επίκεντρο η επέκταση προς την Καλαμαριά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας ότι ο βασικός κορμός του έργου παραδόθηκε το 2024, μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων.

Η επέκταση περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα νέας γραμμής, ενώ το συνολικό δίκτυο φτάνει σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, δημιουργείται ένα ενιαίο και πλήρως αυτοματοποιημένο δίκτυο, το οποίο θα συνδέει τη Μίκρα με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως, συμβάλλοντας παράλληλα στην απομάκρυνση περίπου 12.000 ΙΧ από τους δρόμους κάθε ημέρα, με θετικό αποτύπωμα και για το περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός, ωστόσο, δεν σταματά στην Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, οι επεκτάσεις προς τη δυτική Θεσσαλονίκη έχουν ήδη εισέλθει σε φάση προετοιμασίας, με τις πρόδρομες μελετητικές εργασίες να ξεκινούν άμεσα.

Ανάπλαση Θεσσαλονίκης: Νέα έργα και παρεμβάσεις

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά και σε μια σειρά παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στην πόλη.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ έχει ήδη δημοπρατηθεί εντός του καλοκαιριού, με βασικό στοιχείο τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου έκτασης 120 στρεμμάτων, το οποίο, όπως εκτίμησε, θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη:

η παραχώρηση δημόσιων ακινήτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης, η επανάχρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά, επίσης μέσω παραχώρησης στον Δήμο, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στον Λόφο της Τούμπας, η δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητισμού στο ακίνητο της Αγίας Φωτεινής, στο βορειοανατολικό άκρο της ΔΕΘ, η κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στους χώρους του ΑΠΘ, η αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του ΑΠΘ, καθώς και η ανάθεση στον ΟΦΥΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού.

Δυτική Μακεδονία: Επενδύσεις 5,75 δισ. ευρώ έως το 2030

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, καθώς η περιοχή επιχειρεί να απεξαρτηθεί από την πολυετή εξάρτησή της από τον λιγνίτη.

Κατά την επίσκεψή του στη Φλώρινα και την Κοζάνη, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά.

Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ υλοποιεί στη Δυτική Μακεδονία επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 5,75 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στις περιοχές όπου λειτουργούσαν στο παρελθόν λιγνιτικά πεδία έχουν ήδη αναπτυχθεί μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ προχωρούν επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και πράσινο υδρογόνο.

Παράλληλα, βρίσκεται στον σχεδιασμό η δημιουργία ενός Mega Data Center στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και περίπου 700 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία. Η πλήρης ανάπτυξη του data center, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απασχόληση.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν είναι εύκολη, καθώς η Δυτική Μακεδονία καλείται να αφήσει πίσω της ένα οικονομικό μοντέλο που καθόρισε την περιοχή για δεκαετίες.

Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι οι κάτοικοι της περιοχής να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους στον τόπο τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό τα αποτελέσματα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του κύκλου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υπενθυμίζοντας ότι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» παρουσιάστηκε στις 31 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το πρόγραμμα δεν αποτέλεσε μόνο ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και ευκαιρία για την αντιμετώπιση χρόνιων εκκρεμοτήτων και καθυστερήσεων.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 μονάδες, δημιουργία 180.000 επιπλέον θέσεων εργασίας και αύξηση των επενδύσεων κατά 20%.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι τα τελικά αποτελέσματα ήταν υψηλότερα, καθώς:

το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%.

Παράλληλα, έκανε λόγο για 74 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όπως είπε, αντιμετώπισαν προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την ψηφιοποίηση του κράτους, τη διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, τη μείωση του κενού ΦΠΑ, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση, καθώς και παρεμβάσεις στην υγεία και την παιδεία.

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Πόροι 5,3 δισ. ευρώ έως το 2032

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εβδομάδα που πέρασε το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο, το οποίο συγκαταλέγεται στα πρώτα που εγκρίθηκαν και διαθέτει συνολικούς πόρους 5,3 δισ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, για την περίοδο έως το 2032.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Από το 2026 προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις μικρών επιχειρήσεων, πρόγραμμα κοινωνικού leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από το 2027 αναμένεται να ακολουθήσουν παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τη θέρμανση, τις φοιτητικές εστίες και τις προσβάσιμες μετακινήσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και επενδύσεις σε προσβάσιμες και καθαρές δημόσιες μεταφορές.

Συντάξεις χηρείας: Αποκατάσταση για περισσότερους από 8.500 δικαιούχους

Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χηρείας, μετά τη νομοθετική ρύθμιση που είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο για την οριστική κατάργηση των περικοπών που συνδέονται με τον νόμο Κατρούγκαλου-Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν τις συντάξεις τους να αποκαθίστανται, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά, προστατεύονται ακόμη 122.000 άνθρωποι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει και για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Νέες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα

Αναφορά έγινε και στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο που αφορά τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις τιμών να διαμορφώνονται μεταξύ 5% και 7% και να εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το μέτρο δεν αποτελεί λύση για το σύνολο των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, εκτίμησε όμως ότι μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων εξόδων για τη νέα σχολική χρονιά.

Εκπαίδευση: 5.259 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όπως ανέφερε, έχουν προχωρήσει 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, εκ των οποίων 1.421 στην ειδική αγωγή.

Παράλληλα, αναμένονται περίπου 36.000 αναπληρωτές, με στόχο τα σχολεία να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με περισσότερους εκπαιδευτικούς στις τάξεις.

Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ο αριθμός των σχολείων που έχουν ανακαινιστεί έχει φτάσει τα 669, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολεία.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέα Πειραματικά και Ειδικά Σχολεία, ενώ τα Κέντρα Καινοτομίας αυξάνονται από 13 σε 18.

Τα προγράμματα σπουδών επικαιροποιούνται, με στόχο η εκπαίδευση να συνδέεται περισσότερο με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Αλλαγές και στα σχολικά κυλικεία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που εφαρμόζονται από τη νέα σχολική χρονιά στα σχολικά κυλικεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διατίθενται μόνο προϊόντα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο και πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια.

Στα κυλικεία προβλέπονται περισσότερα φρούτα και γαλακτοκομικά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, καθώς και πιο προσεγμένες επιλογές σάντουιτς, ενώ αναψυκτικά και αλλαντικά απομακρύνονται από τα ράφια.

«Προσωπικός Βοηθός»: Αιτήσεις έως τις 27 Νοεμβρίου

Στην κοινωνική πολιτική εντάσσεται και η αναφορά του πρωθυπουργού στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία.

Οι αιτήσεις για τη νέα περίοδο άνοιξαν στις 26 Αυγούστου, ενώ, όπως υπενθύμισε ο κ. Μητσοτάκης, πριν από περίπου έναν μήνα θεσμοθετήθηκε η μετατροπή του προγράμματος σε μόνιμο, με πανελλαδική εφαρμογή.

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 2.000 Προσωπικοί Βοηθοί, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Οι νέες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τέλος στην ολοκλήρωση του τρίτου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, που αφορά τη Βιομηχανία και πλέον βρίσκεται σε ισχύ, αντικαθιστώντας το προηγούμενο πλαίσιο του 2008.

Στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το πού μπορούν να εγκαθίστανται βιομηχανικές επιχειρήσεις, κέντρα logistics και data centers και ποιοι κανόνες θα διέπουν την εγκατάστασή τους.

Το νέο πλαίσιο ενισχύει τους οργανωμένους χώρους, όπως οι Βιομηχανικές Περιοχές και τα Επιχειρηματικά Πάρκα, ενώ προβλέπει χώρους για σύγχρονες δραστηριότητες, από την ανακύκλωση έως τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευαίσθητων περιοχών, η σύνδεση με οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, καθώς και οι κίνδυνοι από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς.

Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός, η χώρα αποκτά με αυτόν τον τρόπο πιο σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη επενδύσεων, με στόχο αυτές να προχωρούν ταχύτερα, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνοντας την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την επόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι λόγω της παρουσίας του εκεί δεν θα υπάρξει η καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.

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