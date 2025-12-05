Δύο «όχι» και ένα «ναι» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Εγκρίθηκε η Νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ολοκληρώθηκε και δύο Νομικές των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν πήραν το «πράσινο φως», με αποτέλεσμα μόνο η Νομική Σχολή του παραρτήματος του πανεπιστημίου της Λευκωσίας, UNIC Athens, να προχωρήσει.

Πιο αναλυτικά, οι πόρτες της Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας άνοιξαν, αφού σήμερα (Παρασκευή, 5/12) ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών/-τριων.

Όσο για τα άλλα δύο πανεπιστήμια που δεν πήραν το πολυπόθητο «ναι» της αρμόδιας Εθνικής Αρχής, επικρατεί κλίμα αμφισβήτησης και ανησυχίας, με τους επικεφαλής τους να κάνουν λόγο για «προβληματική» διαδικασία αξιολόγησης.

Ειδικότερα, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του York, Γ. Δέλλιος, μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα», ανέφερε ότι η απόφαση μη πιστοποίησης τους προκάλεσε έκπληξη, σημειώνοντας ότι δεν σχετίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών και κάνοντας λόγο για ανακρίβειες, ανεπαρκείς (ή ανύπαρκτες) τεκμηριώσεις και πραγματολογικά σφάλματα. Αποκάλυψε, μάλιστα, την πρόθεση του πανεπιστημίου να καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης.

Στο ίδιο Μέσο, τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο Κοσμήτορας της Νομικής του Keele, Α. Χαραλαμπάκης, αφήνοντας αιχμές για μεροληπτική στάση, και αμφισβητώντας των επάρκεια των κριτών, αλλά και τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφάσισαν.

Με βάση τα λεγόμενά του, οι τρεις παράμετροι που οδήγησαν στην αρνητική απόφαση ήταν:

(α) ότι – κατά την Επιτροπή – οι υποδομές και, δη, η βιβλιοθήκη δεν ήταν επαρκώς εμπλουτισμένες

(β) ότι ο αριθμός του ακαδημαϊκού προσωπικού των 9 – 10 μελών δεν ήταν επαρκής

(γ) ότι το Πρόγραμμα Σπουδών δεν ταυτίζεται με εκείνο των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Ο κ. Χαραλαμπάκης, στην τοποθέτησή του, κατέρριψε και τις τρεις αιτίες, για τις οποίες η Σχολή δεν έλαβε την πολυπόθητη έγκριση, υποστηρίζοντας ότι (α) η βιβλιοθήκη βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αναλόγως και με τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν στην πράξη, (α) ήταν στα σκαριά η πρόσληψη παραπάνω διδακτικού προσωπικού και (γ) το ΠΣ είναι συγγενές με αυτό των ελληνικών Σχολών, αλλά εμπλουτισμένο με στοιχεία του αγγλοσαξονικού δικαίου.

Η Σχολή θα προβεί σε επανακατάθεση του φακέλου για να αξιολογηθεί εκ νέου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου και αφού θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις.

Μία ακόμη προσφυγή στο ΣτΕ

Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε μία ακόμη προσφυγή στο ΣτΕ για τα μην κρατικά πανεπιστήμια από την Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, με την αιτιολογία ότι έγιναν σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία πιστοποίησης και πως καταγράφηκε έλλειψη ουσιαστικού κτιριολογικού ελέγχου από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σύμφωνα με την προσφυγή, τα προγράμματα σπουδών δεν έχουν λάβει έγκριση ως προς την ύλη αλλά και την τετραετή τους διάρκεια από τα μητρικά πανεπιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς της χώρας τους.

Οι πρώτες εκδικάσεις θα αρχίσουν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τις προσφυγές του καθηγητή διοικητικού δικαίου Πάνου Λαζαράτου και του καθηγητή ιατρικής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Πάντου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.