Πανελλαδικές 2026: Ξεκινούν την Πέμπτη (27/8) οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων

Από την Πέμπτη (27/8) ξεκινά η διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, καθώς και των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι επιτυχόντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 θα χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου που τους είχε χορηγηθεί για τις εξετάσεις. Ως κωδικό ασφαλείας (password) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό που είχαν ορίσει κατά την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Αντίστοιχα, οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα εισέρχονται στην εφαρμογή εγγραφής με τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποίησαν για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων.

Συγκεκριμένα, ως όνομα χρήστη θα χρησιμοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους, ενώ ως κωδικό ασφαλείας θα χρησιμοποιούν τον κωδικό που έχουν ήδη δημιουργήσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.

Τι ισχύει σε περίπτωση απώλειας του κωδικού

Και στις δύο κατηγορίες υποψηφίων προβλέπεται δυνατότητα επαναφοράς του κωδικού ασφαλείας σε περίπτωση που έχει χαθεί ή δεν είναι πλέον διαθέσιμος.

Μέσω του σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ορίσουν νέο κωδικό, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα παρέχεται υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.