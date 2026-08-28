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Μη Κρατικά ΑΕΙ: Επέστρεψαν οι άδειες λειτουργίας στα Πανεπιστήμια Keele και York
Ειδήσεις
21:37 - 28 Αυγ 2026

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Επέστρεψαν οι άδειες λειτουργίας στα Πανεπιστήμια Keele και York

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη σήμερα 28-8-2026, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

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Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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