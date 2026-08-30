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ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων
Πολιτική
14:20 - 30 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει πρακτικές που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο ή μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε πεδίο μικροπολιτικών σχεδιασμών, τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε κοινή ανακοίνωση τους ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας - ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας - ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αναφέρουν:

Παρακολουθούμε με προσοχή τα δημοσιεύματα που αφορούν τόσο το ενδεχόμενο μετακίνησης της έδρας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην Αθήνα και την πιθανή ενσωμάτωσή του στο ΕΚΠΑ, όσο και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το νέο Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας με τους εργαζόμενους του Ιδρύματος. Τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη οδηγήσει στην παραίτηση μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διαφάνεια. Το ΕΑΠ έχει μια ιδιαίτερη αποστολή στη διά βίου μάθηση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάθε συζήτηση για το μέλλον του πρέπει να γίνεται με θεσμική σοβαρότητα, με πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας και με σεβασμό στον ρόλο του ως εθνικού πυλώνα ανοικτής εκπαίδευσης.

Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται σταθερά το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ ως θεμέλιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής τους ανεξαρτησίας. Η στρατηγική φυσιογνωμία, η χωροθέτηση, οι συνεργασίες και η οργανωτική δομή κάθε Πανεπιστημίου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, στο πλαίσιο του νόμου και με σεβασμό στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το αυτοδιοίκητο, όμως, δεν σημαίνει αδιαφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι το αυτοδιοίκητο συνοδεύεται από σαφείς υποχρεώσεις λογοδοσίας, τόσο απέναντι στην Πολιτεία όσο και απέναντι στους φοιτητές, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Γι’ αυτό:

- Κάθε σχεδιασμός που αφορά τη φυσιογνωμία ή τη διοικητική δομή του ΕΑΠ πρέπει να παρουσιάζεται δημόσια, με τεκμηρίωση και με πλήρη αιτιολόγηση.

- Οι ρυθμίσεις για το προσωπικό πρέπει να διασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια, αξιοκρατία και διαφάνεια, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς πρακτικές που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο Ίδρυμα.

- Η Πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις των ΑΕΙ υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Η παραίτηση μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν άμεση θεσμική διερεύνηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά:

- πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν,

- διασφάλιση ότι δεν υπήρξαν πιέσεις ή αδιαφανείς πρακτικές,

- εγγυήσεις ότι το Συμβούλιο λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, με σεβασμό στις μειοψηφίες και με πλήρη τεκμηρίωση των αποφάσεών του.

Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει ένα ισχυρό, σύγχρονο και πραγματικά αυτοδιοίκητο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί με: θεσμική ανεξαρτησία, διαφάνεια, λογοδοσία, σεβασμό στους εργαζόμενους, και καθαρή στρατηγική για το μέλλον του.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει πρακτικές που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο ή που μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε πεδίο μικροπολιτικών σχεδιασμών.

Η ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας και απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική ευθύνη και σεβασμό στους ανθρώπους που το υπηρετούν.

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