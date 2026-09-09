Χρυσοχοΐδης: Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους τους κατηγορούμενους για ενδοοικογενειακή βία

Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε σήμερα (9/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού θα είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης των περιοριστικών όρων και ειδικότερα εάν ένας κατηγορούμενος προσεγγίζει το θύμα του, παρά την εισαγγελική εντολή. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων από υπότροπο, όπως είπε, θα ακολουθεί φυλάκιση.

Τα μέτρα για την ενδοοικογενειακή βία

Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από την Αστυνομία.

Όπως σημείωσε, ο Απρίλιος του 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Ελληνική Αστυνομία, ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα κοινωνικό πρόβλημα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, με τις γυναίκες να αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, ενώ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αδράνειες και σοβαρά λάθη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έκτοτε έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Η Αστυνομία λειτουργεί πλέον βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, ενώ έχουν δημιουργηθεί 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, έχει θεσπιστεί αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και έχουν γίνει παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, σε επίπεδο δικαστών και εισαγγελέων. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί safe houses, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας μαζί με τα παιδιά τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό πλαίσιο προστασίας και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρόκειται να διοργανώσει διεθνές Φόρουμ με τη συμμετοχή θεσμικών και επιστημονικών προσωπικοτήτων που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία. Στο τέλος του Φόρουμ αναμένεται να υπογραφεί Διεθνής Διακήρυξη, με στόχο, όπως είπε, να προωθηθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφερόμενος συνολικά στο ζήτημα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συλλογική προσπάθεια για τον περιορισμό της. Όπως είπε, η αντιμετώπιση της βίας πρέπει να γίνεται σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο, αλλά και μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια και την κοινωνία.

Μείωση τροχαίων και θυμάτων τον Αύγουστο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι τον φετινό Αύγουστο μειώθηκαν τόσο τα τροχαία όσο και οι νεκροί σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2025 είχαν καταγραφεί 69 νεκροί, ενώ φέτος ο αριθμός μειώθηκε στους 34. Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την εξέλιξη επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας και υποστήριξε ότι αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται με συνέπεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ελέγχους αλκοτέστ. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 1 εκατομμύριο έλεγχοι, ενώ το αντίστοιχο διάστημα φέτος ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια.

Παράλληλα, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο μειώθηκε από 2,1% πέρυσι σε 0,9% φέτος.

Τι είπε για τα πατίνια

Σε ερώτηση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ο υπουργός ανέφερε ότι τα σοβαρά περιστατικά παραμένουν σχετικά περιορισμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2024 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος, το 2025 υπήρξαν δύο νεκροί, ενώ το 2026 έχει καταγραφεί ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες.

Για το 2026, όπως είπε, έχουν καταγραφεί συνολικά 7 σοβαροί και 92 ελαφροί τραυματισμοί σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, έχουν βεβαιωθεί περίπου 11.000 παραβάσεις σε 6.000 ελέγχους, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδεικνύει την ενισχυμένη αστυνομική δραστηριότητα για την τήρηση των κανόνων από τους χρήστες πατινιών.

Οι κάμερες στους δρόμους

Αναφερόμενος στη λειτουργία των καμερών, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι έξι κάμερες λειτουργούν ήδη στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καταγράφοντας χιλιάδες παραβάσεις, τις οποίες στη συνέχεια επεξεργάζεται η Αστυνομία.

Παράλληλα, βρίσκονται σε λειτουργία οι 380 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1.000 επιπλέον καμερών.

Ρευματοκλοπές: Επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική

Για το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ο υπουργός δήλωσε ότι πραγματοποιούνται καθημερινά αστυνομικές επιχειρήσεις, κυρίως στη Δυτική Αττική, για την αντιμετώπιση μικρότερης κλίμακας κλοπών.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις στις επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα με τις έρευνες, υπάρχουν ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις που προχωρούν σε εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Για αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπε, πραγματοποιούνται οργανωμένες και στοχευμένες έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις κλοπές μετασχηματιστών από Ρομά σε αγροτικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν αγρότες χωρίς δυνατότητα άρδευσης.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους δήμους της Δυτικής Αττικής, όπου, όπως είπε, εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που έρχονται σε επαφή με παραβατικές συμπεριφορές, γεγονός που χαρακτήρισε πρωτίστως κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και σημαντική πρόκληση ως προς την ποινική διαχείρισή του.

Το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας

Για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ο υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που, λόγω της φύσης της ως ένστολου και ένοπλου σώματος, απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ψυχικής υγείας και στις περιπτώσεις ανθρώπων που, όπως είπε, αντιμετωπίζονται από γιατρούς με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα όταν δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί περιορισμοί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς, όπως ανέφερε, ο δράστης ήταν τόσο βίαιος ώστε χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια από τους αστυνομικούς για να τον ακινητοποιήσουν.

Χαρακτήρισε, τέλος, την αντίδραση των αστυνομικών ως άμυνα για την προστασία της ζωής τους και της ζωής των υπόλοιπων πολιτών που βρίσκονταν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η υπόθεση της Marfin

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση της Marfin, χαρακτηρίζοντας ντροπή για την Αστυνομία και τη Δημοκρατία το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει απάντηση για τους τρεις θανάτους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι για τέτοιες υποθέσεις απαιτείται σοβαρή και επίμονη έρευνα, αλλά και πολιτική στήριξη προς τους αστυνομικούς και τους αξιωματικούς, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλους πιθανούς δράστες. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

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