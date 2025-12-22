Έφυγε από τη ζωή ο πρωτοπόρος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης

Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης, ο οποίος με το όραμά του για την παραγωγή ποιοτικού, επώνυμου κρασιού που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί διεθνώς γνωστές ετικέτες, κατάφερε να φέρει τη Δράμα στο παγκόσμιο οινοποιητικό προσκήνιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την συστηματική εμπορική οινοποίηση.

Το 1987, με πίστη στις δυνατότητες της περιοχής, ο Νίκος Λαζαρίδης ίδρυσε την πρώτη ολοκληρωμένη οινοποιία στη Δράμα, η οποία εξελίχθηκε στην εταιρεία Nico Lazaridi. Με ρίζες από την Τοσκάνη και τη Μακεδονία, ο δυναμικός και πρωτοπόρος οινοποιός ακολούθησε μια οικογενειακή πορεία, έχοντας στόχο την παραγωγή κρασιών διεθνούς αναγνώρισης, που θα είχαν χαρακτήρα και διάρκεια.

Η περιοχή της Αγοράς στη Δράμα επιλέχθηκε για τη μοναδική γεωμορφολογία και το μικροκλίμα της, και εκεί το 1997 ανεγέρθηκε το σύγχρονο οινοποιείο. Το 2000, με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μακεδονικής γης, ιδρύθηκε ένα δεύτερο οινοποιείο στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του Παγγαίου και της οροσειράς του Συμβόλου.

Η Nico Lazaridi, συνεχίζοντας την αναζήτηση νέων εκφράσεων στο κρασί, επένδυσε και στη διάσημη ελληνική ποικιλία Ξινόμαυρο, προσθέτοντας τη στη γκάμα των προϊόντων της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλεια ενός ανθρώπου που, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, δημιούργησε έργο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε στην ταυτότητα του τόπου του. Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.