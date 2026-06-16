Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το ιατροδικαστικό πόρισμα για την άγρια δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον 50χρονο σύζυγό της, ο οποίος υπηρετούσε στο ίδιο σώμα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε επτά τραύματα από μαχαίρι με λεπίδα που ξεπερνούσε τα 10 εκατοστά. Το ένα από αυτά τα πλήγματα ήταν θανατηφόρο στην καρδιά, ενώ τα υπόλοιπα έξι προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις στους πνεύμονες και στους γύρω ιστούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια που να υποδηλώνουν την ύπαρξη πάλης πριν από το έγκλημα, ούτε άλλα τραύματα από διαφορετικό αντικείμενο.

Ο 50χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά την πράξη του, έφερε θανάσιμο τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στην οικία του ζευγαριού εντοπίστηκαν ηρεμιστικά σκευάσματα. Για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, οι αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων τόσο για την άτυχη γυναίκα όσο και για τον αυτόχειρα.

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