Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, με θύμα γυναίκα αστυνομικό και δράστη επίσης ένστολο, την ώρα που ήδη από τις αρχές του 2026 καταγράφονται πολλαπλά ανάλογα περιστατικά στη χώρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ίδια την Ελληνική Αστυνομία, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στο Σώμα.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία ένδειξη προβλημάτων που να έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε, κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει την υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. «Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ακόμη και με μια απλή αναφορά, ενώ όταν εμπλέκεται αστυνομικός ξεκινά και πειθαρχική διερεύνηση», τόνισε.

Ιδιωτική παρακολούθηση από ψυχολόγο

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κ. Δημουλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας.

«Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν υπήρξε παραπομπή σε ψυχίατρο ή φαρμακευτική αγωγή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού.

Καμία ένδειξη στην επαγγελματική συμπεριφορά

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αστυνομικοί περιγράφονται ως απολύτως λειτουργικοί και συνεπείς στα καθήκοντά τους. «Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε ανεπίσημες πληροφορίες για προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για το θύμα σημείωσε ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν προσωρινή μετακίνηση εκτός νομού για οικονομικούς λόγους, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα τον τελευταίο χρόνο.

«Κανονικά περνούσαν και οι δύο τη διαδικασία των ψυχομετρικών τεστ από τη στιγμή που οπλοφορούσαν» ανέφερε η κ. Δημογλίδου ενώ υπογράμμισε πως «εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθούσε τακτικά ψυχολόγο».

Δεν χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακό όπλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το έγκλημα δεν διαπράχθηκε με υπηρεσιακό όπλο, παρά το ότι ο δράστης το έφερε κανονικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι λόγω ιατρικού απορρήτου δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για την ψυχική κατάσταση του δράστη, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις κινδύνου ο θεράπων ιατρός οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία.

Ο προβληματισμός για την ψυχική υγεία και την οπλοφορία

Απαντώντας στον ευρύτερο προβληματισμό που έχει προκύψει, η κ. Δημουλίδου μετέφερε τη θέση των ειδικών ότι η ύπαρξη ψυχικών δυσκολιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανικανότητα άσκησης καθηκόντων.

«Ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και να είναι απόλυτα λειτουργικός στην υπηρεσία του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «δεν είχε δοθεί κανένα σημάδι στην υπηρεσία ώστε να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο».

Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.

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