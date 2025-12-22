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Καιρός: Βροχερό σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά
Ειδήσεις
13:59 - 22 Δεκ 2025

Καιρός: Βροχερό σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά

Reporter.gr Newsroom
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Γκρίζο και βροχερό αναμένεται το σκηνικό του καιρού όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα της Τρίτης έως και την ημέρα των Χριστουγέννων προβλέπονται βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, αναμένονται επίσης χιόνια σε ορεινές περιοχές, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Παρόμοια εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων δίνει και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για «μουντό και βροχερό καιρό με λίγα χιόνια». Όπως αναφέρει, το τριήμερο από Τρίτη έως Πέμπτη οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ελαφρώς πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Από την Παρασκευή και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση. Ο κ. Τσατραφύλλιας προσθέτει ακόμη ότι το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί με περισσότερη ψύχρα και ενδεχομένως με κάποιες χιονισμένες «εκπλήξεις».

Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα, οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και σταδιακά θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ κατά τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο τους 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 βαθμών.

Την Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα βόρεια και νότιοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ανήμερα των Χριστουγέννων προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφρά πτώση στα βόρεια.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση.

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