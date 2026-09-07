Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία στα ανατολικά – Πού θα φτάσει στους 38°C

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των δυτικών ηπειρωτικών περιοχών, καθώς και στη Θράκη. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στην ανατολική χώρα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 21 έως 34 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα κινηθούν μεταξύ 21 και 37 βαθμών.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 35 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 22 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 37 και στην Κρήτη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα θα ενισχυθούν έως τα 7 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων, εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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Ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.