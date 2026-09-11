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Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή
Ειδήσεις
20:35 - 11 Σεπ 2026

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Reporter.gr Newsroom
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Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ από την Κυριακή αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο, από το μεσημέρι και μετά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, καθώς και σε ορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει το μεσημέρι στους 32-35 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά έως τους 36.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το απόγευμα αναμένονται μπόρες, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Την Κυριακή (13/9), βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους εντονότερα στη στη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν έως τους 33 βαθμούς.

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