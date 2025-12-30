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Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια
Ειδήσεις
08:46 - 30 Δεκ 2025

Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια

Reporter.gr Newsroom
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Τραγωδία το πρωί της Τρίτης, όταν άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ερευνώνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train: «Η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbeh2d6eu7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 10:24
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