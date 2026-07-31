Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (31/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω βίντεο που ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Να σημειωθεί ότι η νέα αυτή ρύθμιση αφορά τόσο τους εργαζόμενους με σταθερή απασχόληση όσο και τους εποχικά εργαζόμενους, παρέχοντας μεγαλύτερη φορολογική απαλλαγή στα ποσά που λαμβάνουν ως φιλοδωρήματα.

Με βάση τη νέα διάταξη, το μηνιαίο αφορολόγητο όριο για όσους εργάζονται σε ετήσια βάση αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό φιλοδωρημάτων που θα εξαιρείται από τη φορολογία μπορεί να φτάνει έως και τα 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές και για τους εποχικά απασχολούμενους, καθώς η εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου θα γίνεται πλέον με ετήσιο υπολογισμό και όχι σε μηνιαία βάση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Έτσι, ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες μέσα στο έτος θα μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εργασίας, αντί του ορίου των 300 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Επισημαίνεται ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλύπτονται και τα φιλοδωρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου.

{https://www.facebook.com/share/r/1HihrW6J1y/}