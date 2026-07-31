Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

«Απαράδεκτη για το Ισραήλ» χαρακτήρισε σήμερα (31/7) ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ υποστήριξε ότι η παύση των επιχειρήσεων κατά της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης ισοδυναμεί «με την αποδοχή ότι η Χαμάς θα προετοιμάσει την επόμενη σφαγή», σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, κάνοντας αναφορά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα, ο στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να νικήσει» στη Γάζα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ισραηλινή αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι επετεύχθη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο.

Οι IDF παραμένουν στην «κίτρινη γραμμή»

Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Reuters, επανέλαβε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από την «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα, παρά μόνο εφόσον υπάρξει «πραγματικός αφοπλισμός» της Χαμάς.

Μία ημέρα νωρίτερα, άλλη πηγή είχε αναφέρει ότι το ζήτημα της Γάζας δεν τέθηκε στη συνάντηση που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη στην Ουάσινγκτον. «Δεν θα υπάρξει ισραηλινή αποχώρηση από την κίτρινη γραμμή μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα», είχε προειδοποιήσει.

Η «κίτρινη γραμμή» αποτελεί τον όρο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τη γραμμή διαχωρισμού των περιοχών ελέγχου μεταξύ της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.