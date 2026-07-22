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Σε τροχιά νέου ρεκόρ η φετινή τουριστική σεζόν – Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:15 - 22 Ιουλ 2026

Σε τροχιά νέου ρεκόρ η φετινή τουριστική σεζόν – Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ

Γιώργος Αλεξάκης
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Με ισχυρή δυναμική εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να κινηθεί σε νέα ιστορικά υψηλά τόσο ως προς τις διεθνείς αφίξεις όσο και ως προς τα ταξιδιωτικά έσοδα.

Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών και τη διατήρηση της τάσης για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό αποτύπωμα στη Μεσόγειο.

Το στίγμα της νέας διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) παρουσίασε η πρόεδρος του Συνδέσμου, Αγάπη Σμπώκου, κατά την πρώτη της συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι οι βασικές αγορές προέλευσης εμφανίζουν ανθεκτικότητα, ενώ η χώρα εξακολουθεί να καταγράφεται στις επιλογές των ταξιδιωτών ως ένας ασφαλής και ποιοτικός προορισμός.

Τα στοιχεία ενισχύουν την αισιοδοξία

Αν και απέφυγε να προχωρήσει σε πρόβλεψη για το τελικό ισοζύγιο της χρονιάς, η κ. Σμπώκου σημείωσε ότι οι μέχρι σήμερα επιδόσεις δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για μία ακόμη επιτυχημένη σεζόν.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 20,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 25,8%. Αντίστοιχα, τον Μάιο καταγράφηκε άνοδος 12,2% στις αφίξεις και 10,9% στα τουριστικά έσοδα σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη μετατόπιση των κρατήσεων προς τις τελευταίες εβδομάδες πριν από το ταξίδι, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την οικονομική αβεβαιότητα όσο και με τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού προϊόντος

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από τους επισκέπτες, διατηρώντας την εικόνα ενός ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της δυναμικής απαιτεί συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών ροών και ενίσχυση της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας.

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις επηρεάζουν την εμπειρία του επισκέπτη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις αερομεταφορές. Σύμφωνα με την κ. Σμπώκου, η ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας δεν εξαρτάται μόνο από τις υπηρεσίες φιλοξενίας, αλλά από το σύνολο της διαδρομής του επισκέπτη, από την άφιξη έως την αναχώρησή του.

Όπως τόνισε, κάθε δυσλειτουργία στις μεταφορές επηρεάζει συνολικά την εικόνα της χώρας και, κατ' επέκταση, την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ανάπτυξη με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών

Στις βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης εντάσσεται η ενίσχυση της σχέσης του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αποδοχή και τη συμμετοχή των κατοίκων των τουριστικών προορισμών.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης των βασικών υποδομών, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο

Σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, η κ. Σμπώκου αναγνώρισε ότι αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τουριστικού οικοσυστήματος, υπογράμμισε όμως ότι απαιτείται αποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή κανόνων, ελέγχων και διαφοροποιημένων ρυθμίσεων ανά προορισμό είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη στεγαστική πίεση, τη λειτουργία των πόλεων και τον υγιή ανταγωνισμό με τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα.

Ανθρώπινο δυναμικό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική του ΣΕΤΕ καταλαμβάνει η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη εργαζομένων, η εποχικότητα, η στέγαση του προσωπικού και η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης παραμένουν από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού. Η πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η πράσινη μετάβαση θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Βιωσιμότητα, τεχνολογία και το νέο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού

Η νέα διοίκηση του ΣΕΤΕ θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, θεωρώντας ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των προορισμών και η ισορροπία με τις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του ελληνικού τουρισμού.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει τη διαχείριση των προορισμών και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, χωρίς όμως να υποκαθιστά το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής φιλοξενίας: την ανθρώπινη επαφή, την αυθεντικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το νέο αφήγημα για το «Brand Ελλάδα», όπως επισήμανε η Αγάπη Σμπώκου, βασίζεται στην αξιοπιστία, στην ποιότητα και στη συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και διαχρονικά ανταγωνιστικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

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