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Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι
Ειδήσεις
09:31 - 31 Ιουλ 2026

Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι

Reporter.gr Newsroom
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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, ενός από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Η Μίλαν ανακοίνωσε πως ο εμβληματικός αρχηγός των «ροσονέρι» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Ο Μπαρέζι έδινε για πολλούς μήνες μάχη με τον καρκίνο. Το 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα, ωστόσο δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει την ασθένεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη (29/7) είχαν κυκλοφορήσει φήμες περί του θανάτου του, τις οποίες η Μίλαν αρχικά είχε διαψεύσει επισήμως. Δυστυχώς όμως, δύο ημέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε η τραγική εξέλιξη που όλοι ευελπιστούσαν να αποφευχθεί.

Η ανακοίνωση της Μίλαν

«Ολόκληρη η οικογένεια της Μίλαν θρηνεί για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική φανέλα με το Νο 6 που φόρεσε.

Η Μίλαν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Στο πένθος της συμμετέχει κάθε φίλος των «ροσονέρι», που βιώνει αυτή την απώλεια σαν να είναι δική του».

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