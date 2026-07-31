Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Την ισχυρή κερδοφορία τους κατάφεραν να διατηρήσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά το β’ τρίμηνο του 2026, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προοπτικές τους για το έτος και επιβεβαιώνοντας πως οι βασικοί καταλύτες της ανάπτυξης βρίσκονται στην ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας, στα έσοδα από προμήθειες, αλλά και στις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής.

Οι τράπεζες ξεπέρασαν σε διαφορετικό βαθμό τις προσδοκίες ως προς την κερδοφορία. Όπως σημειώνει η JP Morgan, στην περίπτωση της Eurobank ξεχώρισαν οι χρηματοοικονομικές πράξεις, τα χαμηλότερα κόστη και οι προβλέψεις· στην περίπτωση της Alpha Bank, τα προσαρμοσμένα κέρδη ξεπέρασαν αισθητά τις εκτιμήσεις· όσον αφορά την Εθνική, τα θετικά αποτελέσματα στηρίχτηκαν στις ισχυρές προμήθειες, όγκους και στον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους· ενώ για την Πειραιώς έπαιξε καταλυτικό ρόλο η ισχυρή επίδοση των βασικών εσόδων.

Για όλες τις συστημικές τράπεζες, βασικό στοιχείο του τριμήνου ήταν η ανθεκτικότητα των λειτουργικών εσόδων.

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους να ξεπερνούν οριακά τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 1,3%, αφού η ισχυρή άνοδος των νέων εξυπηρετούμενων δανείων κάλυψε σε μεγάλο βαθμό την πίεση που δέχθηκαν τα περιθώρια κέρδους.

- Την ίδια ώρα, η πορεία των εσόδων από προμήθειες ήταν ακόμη καλύτερη, αφού διατηρήθηκε διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τα pre-provision profits (προ-προβλέψεων κέρδη) να διαμορφωθούν 6,3% υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν περίπου κατά 9,3% τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Eurobank: Υπεραπόδοση με «όχημα» δάνεια, προμήθειες και υψηλότερους στόχους

Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 425 εκατ. ευρώ, 11% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και 9% πάνω από τις προβλέψεις της JP Morgan, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 18%.

Τα βασικά έσοδα κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις, ενώ η υψηλότερη τελική κερδοφορία προήλθε κυρίως από τα ισχυρότερα έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (37 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 18 εκατ. ευρώ), τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και τις προβλέψεις.

Η JP Morgan δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική των όγκων. Τα μεικτά δάνεια αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία και κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 5% και 11% αντίστοιχα. Η οργανική πιστωτική επέκταση έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο και τα 2,7 δισ. ευρώ στο εξάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 3%, στα 685 εκατ. ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να βελτιώνεται στο 2,48%, ενώ οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία και κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο πιστωτικής επέκτασης στα 4,5 δισ. ευρώ από 3,8 δισ. ευρώ, προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 7% (από 2,5%) και αύξηση των προμηθειών κατά 10% (από 7%), με το RoTE να εκτιμάται κοντά στο 17%.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα καθοδήγηση, βλέπει όμως περιθώριο μικρής αναβάθμισης των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης. Διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή-στόχο 4,40 ευρώ.

Alpha Bank: Ισχυρή οργανική εικόνα με το βλέμμα στην «Ημέρα Επενδυτών»

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Alpha Bank διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ, 17% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά περίπου 30%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία και κατά 9% σε ετήσια βάση, στα 436 εκατ. ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 2,16%.

Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 4% στο τρίμηνο και 12% σε ετήσια βάση, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 6% και 14% αντίστοιχα. Οι προμήθειες ανήλθαν στα 187 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες από το μέρισμα των 40 εκατ. ευρώ της Prodea.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου υποχώρησε στις 39 μονάδες βάσης, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 3,6% και ο δείκτης CET1 στο 14,3%.

Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 στα 0,41 ευρώ από 0,40 ευρώ και ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ, με στόχο καταβολής το τέταρτο τρίμηνο.

Η αγορά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην Ημέρα Επενδυτών του Νοεμβρίου, όπου θα παρουσιαστούν οι νέοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή-στόχο 4,40 ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Στήριγμα οι καταθέσεις και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση

Η Εθνική ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 317 εκατ. ευρώ, 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 15,6%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 3% στο τρίμηνο, στα 555 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία και 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3% και οι καταθέσεις κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να παραμένει στο 2,4% και τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 17,3%.

Η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η JP Morgan εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει σε μεγάλο βαθμό τις βελτιωμένες προοπτικές του 2026, αλλά βλέπει περιθώρια περαιτέρω αναβαθμίσεων για το 2027. Διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης» (με τιμή στόχο 16 ευρώ), στηριζόμενη στην ισχυρή καταθετική βάση, την ποιότητα ενεργητικού και τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα.

Πειραιώς: Ισχυρά αποτελέσματα με ώθηση από τα έσοδα υπηρεσιών

Η Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε τριμηνιαία και 22% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά 6% τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στην ισχυρή πορεία των βασικών εσόδων, που αντιστάθμισε τις αυξημένες προβλέψεις και τις πρόσθετες απομειώσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία και 7% σε ετήσια βάση, στα 509 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποτέλεσαν το ισχυρότερο σημείο των αποτελεσμάτων, φθάνοντας τα 251 εκατ. ευρώ, με άνοδο 19% σε τριμηνιαία και 52% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στα 544 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 7% τις εκτιμήσεις, ενώ τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 3% στο τρίμηνο και 9% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 68,8 δισ. ευρώ, αυξημένες περίπου κατά 5%.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του στόχου για νέες χορηγήσεις, διατηρώντας σύσταση «υπεραπόδοσης» με τιμή-στόχο 10,20 ευρώ, ενώ η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο 11,25 ευρώ.

Με υψηλότερες προσδοκίες ξεκινά το β’ εξάμηνο

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναβάθμισαν τους βασικούς στόχους τους για το 2026, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε επιθετικότερες προβλέψεις, λόγω των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών. Η συνολική καθαρή κερδοφορία τους εκτιμάται ότι θα φθάσει τουλάχιστον τα 4,8 δισ. ευρώ το 2026, από 4,5 δισ. ευρώ το 2025, δημιουργώντας περιθώρια για υψηλότερες μερισματικές διανομές.