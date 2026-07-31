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Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ&#039; τρίμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:44 - 31 Ιουλ 2026

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η διανομή προμερίσματος ύψους 124 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο αποτελεί το βασικό μήνυμα που έστειλε προς την αγορά η διοίκηση της Alpha Bank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Βασίλη Ψάλτη, να αναβαθμίζει παράλληλα –έστω και οριακά– την καθοδήγηση για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 ευρώ, από 0,40 ευρώ προηγουμένως, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, παρά την επίδραση έκτακτων παραγόντων. Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο κ. Ψάλτης ανέδειξε ως βασικούς καταλύτες την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, καθώς και το μέρισμα ύψους 39,6 εκατ. ευρώ από την Prodea, το οποίο ενίσχυσε τα έσοδα από προμήθειες.

Όπως υπογράμμισε, η ισχυρή δυναμική των βασικών τραπεζικών εργασιών, η σταθερή άνοδος των εσόδων από προμήθειες και η πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη και ποιοτική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης της οικονομίας, η Alpha Bank κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων τα 1,6 δισ. ευρώ προήλθαν από το δεύτερο τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 39,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,3% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 852,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 7,3%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 436,4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 186,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να διατηρείται στο 3,6%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 παρέμεινε στο 14,3%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για συνολική διανομή μερίσματος ύψους 273 εκατ. ευρώ που αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Σημαντική ώθηση στις προμήθειες έδωσε το μέρισμα των 39,6 εκατ. ευρώ από την Prodea, το οποίο αντιστάθμισε τη ζημία αποτίμησης που καταγράφηκε στα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες. Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στρατηγική αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων, η αξία του οποίου προσεγγίζει σήμερα τα 700 εκατ. ευρώ, με στόχο να αυξηθεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Όπως επισήμανε η διοίκηση, πρόκειται για επενδύσεις με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, καθώς η συμμετοχή στην Prodea έχει αποφέρει μέχρι σήμερα απόδοση περίπου 40% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποδίδει άνω του 25%.

Από την πλευρά του, ο CFO του Ομίλου, Βασίλης Κοσμάς, ανέφερε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να κινηθούν περίπου 40 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε ετήσια βάση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, χάρη στην ευνοϊκότερη πορεία των επιτοκίων και τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση. Αντίθετα, οι επιβαρύνσεις από το hedging, το κόστος των καταθέσεων και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα παραμείνουν περιορισμένες. Η τράπεζα διατηρεί pass-through περίπου 60% στις καταθέσεις και δεν αναμένει ουσιαστικές μεταβολές έως το τέλος του έτους, ενώ προβλέπει ότι η σύνθεση των καταθέσεων θα παραμείνει σταθερή, με αναλογία περίπου 75% καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου και 25% προθεσμιακές.

Ο κ. Ψάλτης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Alpha Bank είναι η μετεξέλιξή της σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα εταιρικής τραπεζικής, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στο transaction banking, την επενδυτική τραπεζική, τις αγορές κεφαλαίου, το trade finance, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Όπως σημείωσε, επιδίωξη είναι κάθε σχέση με έναν εταιρικό πελάτη να δημιουργεί αξία πέρα από τη χορήγηση δανείων, ενισχύοντας τη διατηρήσιμη παραγωγή εσόδων από προμήθειες.

Αναφερόμενος στην εξαγορά της Axia Ventures, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank υποστήριξε ότι η κίνηση αποδίδει ήδη καρπούς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική των στοχευμένων εξαγορών. Όπως είπε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Axia συμμετείχε σε 17 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ, καλύπτοντας δέκα διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωσή της έχει επιταχύνει τη συνεργασία με τη UniCredit, με τις δύο πλευρές να συμμετέχουν ήδη σε κοινές συναλλαγές και να αναπτύσσουν ένα διευρυνόμενο pipeline διασυνοριακών συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών εργασιών, ενισχύοντας τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων που επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές.

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