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Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent
Εμπορεύματα
13:31 - 31 Ιουλ 2026

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Παρασκευή (31/7), λόγω της απουσίας σημαντικών εξελίξεων στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε τροχιά μηνιαίας ανόδου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Brent σημειώνουν άνοδο 0,73% στα 87,46 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαιτα του αμερικανού αργού (WTI) ενισχύονται κατά 0,37% στα 83,93 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι το Brent κατευθύνεται προς μηνιαία άνοδο 21% μέχρι στιγμής, ενώ το WTI ενισχύεται κατά 18%, διακόπτοντας για αμφότερους τους δείκτες δύο συνεχόμενους μήνες απωλειών.

«Η αγορά έχει σταματήσει να διαπραγματεύεται τον πόλεμο και έχει αρχίσει να εστιάζει στα δεδομένα για τη ναυσιπλοΐα», δήλωσε ο Όλε Χβάλμπιε, αναλυτής αγορών της SEB Research.

«Κάθε κλιμάκωση από τον Φεβρουάριο και μετά έχει ακολουθηθεί από μερική αποκατάσταση των ροών μέσα σε λίγες ημέρες, επομένως οι ειδήσεις υποχωρούν γρήγορα από το προσκήνιο και, κατά την άποψή μου, η αγορά δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα στοιχεία για τις διελεύσεις πλοίων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης της Kpler, 25 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν την Πέμπτη τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενώ η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη, με μόλις δύο δεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν διέλευση.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Εργαζομένων (ILNA), παρά το γεγονός ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση της θαλάσσιας οδού.

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ηγηθεί ενός συνασπισμού με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, περιοχές ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές προμήθειες.

Παραμένουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Οι αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, ενσωματώνοντας ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σάτσντεβα.

Μια επίθεση με drone, η οποία προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο πλοία μεταφοράς αερίου στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτα στη Μεσόγειο, δημιούργησε νέα απειλή για τη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, μίας από τις τελευταίες μεγάλες εξαγωγικές διαδρομές που παραμένουν διαθέσιμες για το σαουδαραβικό πετρέλαιο εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πόλεμος έχει διαταράξει την κυκλοφορία τόσο στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ όσο και στα Στενά του Ορμούζ, δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Πριν από τη σύγκρουση, τα Στενά του Ορμούζ διακινούσαν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, η κίνηση μέσω της θαλάσσιας οδού έχει έκτοτε μειωθεί δραστικά και σε ορισμένες περιόδους έχει διακοπεί πλήρως.

Παράλληλα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), αγόρασε πέντε πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCCs) έναντι περίπου 590 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια επέκτασης του στόλου της εταιρείας, καθώς οι συγκρούσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ περιορίζουν τη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής το διυλιστήριο πετρελαίου του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Παράλληλα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 2,54% στα 59.80 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 1,24% στα 4,049.30 δολάρια η ουγγιά, ενώ στην ίδια κατεύθυνση και το ασήμι υποχωρεί κατά 1,32% στα 58,24 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,28% στα 6,4925 δολάρια η ουγγιά.

Στα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,19% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1505 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στη 1,3444 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8537 λίρα προς ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2026 - 13:32
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