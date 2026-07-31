Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €497 εκατ. στο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη 497,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Alpha Bank, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) να κινείται στο 14% και στο 15,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Κύριες Εξελίξεις

• Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων, με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους², διαμορφώθηκε σε 15,5% το β’ τρίμηνο του 2026. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,12, ενώ ο δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε σε 14,3%.

• Το β’ τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €1,6 δισ., ενώ για το α’ εξάμηνο ανήλθε σε €2,2 δισ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ανήλθε σε €39,9 δισ., ενισχυμένο κατά 4,7% σε τριμηνιαία βάση και 14,3% σε ετήσια βάση.

• Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,5% σε τριμηνιαία βάση ή κατά €3,1 δισ. Οι προθεσμιακές καταθέσεις, ως ποσοστό του συνόλου των καταθέσεων της Τράπεζας, ανήλθαν σε 29%, ενισχυμένες κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το β’ τρίμηνο, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να ανέρχεται σε 22%. Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 22,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων κατά 14% και της αύξησης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 43,5%.

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,6%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 39 μ.β. το β’ τρίμηνο και 42 μ.β. το α’ εξάμηνο του 2026.

• Ο Δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,3%, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους €273 εκατ. για το α’ εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 71 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.

• Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €7,8 δισ., ενισχυμένη κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια βάση ή κατά 7,4% σε ετήσια βάση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις καταβολές μερισμάτων.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

• Το β’ τρίμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €436,4 εκατ., αυξημένο κατά €20,2 εκατ. ή 4,8% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς του χαρτοφυλακίου δανείων και ομολόγων, κυρίως λόγω των αυξημένων υπολοίπων. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων για το α’ εξάμηνο ενισχύθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

• Τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε €186,7 εκατ. το β’ τρίμηνο, ενισχυμένα κατά 33,6% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων διαχείρισης ακινήτων, τα οποία επωφελήθηκαν από μέρισμα της PRODEA Investments ύψους €39,6 εκατ. Εξαιρουμένου του μερίσματος της PRODEA, τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών, καθώς και των υψηλότερων εσόδων από κάρτες και πληρωμές. Το α’ εξάμηνο του 2026, τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση ή κατά 23,7%, εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA.

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €239,5 εκατ., αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων αποδοχών προσωπικού (+8,5% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω της αυξημένης πρόβλεψης για μεταβλητές αποδοχές (bonus), καθώς και των υψηλότερων αποσβέσεων (+7,8% σε τριμηνιαία βάση). Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, τα επαναλαμβανόμενα έξοδα αυξήθηκαν κατά 13,6%, κυρίως λόγω των υψηλότερων αμοιβών προσωπικού, καθώς και των αυξημένων γενικών εξόδων και των αποσβέσεων.

• Το β’ τρίμηνο του 2026, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε 39 μ.β., μειωμένο κατά 5 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Το α’ εξάμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 42 μ.β., μειωμένο κατά 4 μ.β. σε ετήσια βάση.

• Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €275 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2026, ορίζονται ως τα Καθαρά Κέρδη μετά τον φόρο εισοδήματος, ύψους €316 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων: α) των αναπροσαρμογών που προέκυψαν από την αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων ύψους €118 εκατ., β) της μερικής διαγραφής μίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών ύψους €38 εκατ., γ) της πρόβλεψης που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού στην Κύπρο, ύψους €18 εκατ., και δ) της αρνητικής επίπτωσης λοιπών αναπροσαρμογών ύψους €20 εκατ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε σχετικά:

«Η Alpha Bank κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με αποτελέσματα που αναδεικνύουν το εύρος και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την επιτυχία των επενδύσεων που πραγματοποιήσαμε για τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας. Η επίδοση αυτή μάς επιτρέπει να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω την εκτίμησή μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), στα €0,41.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €853 εκατ., αυξημένα κατά 7,3% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση του όγκου των χορηγήσεων και τη διεύρυνση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση ή κατά 24% σε συγκρίσιμη βάση, με καθοριστική τη συμβολή των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, ενώ ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψαν και οι προμήθειες από την επιχειρηματική πίστη και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €470 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 38%, ενώ το κόστος κινδύνου παρέμεινε στις 42 μονάδες βάσης, αμφότερα εντός των στόχων μας. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση, οι καθαρές εισροές στα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα €0,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις παρουσίασαν ισχυρή οργανική ανάπτυξη τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις. Συνολικά, ήδη από το πρώτο εξάμηνο πετύχαμε περισσότερο από το ήμισυ του ετήσιου στόχου μας για τα καθαρά κέρδη, καθώς οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας εξελίσσονται καλύτερα από τις εκτιμήσεις μας.

Η ισχυρή αυτή επίδοση μάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να αυξήσουμε περαιτέρω τις διανομές προς τους μετόχους μας. Ειδικότερα, για το πρώτο εξάμηνο έχουμε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €273 εκατ. για διανομές και, στο τέταρτο τρίμηνο, σκοπεύουμε να καταβάλουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους περίπου €124 εκατ., υπό την προϋπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.

Ακόμη σημαντικότερος, όμως, είναι ο μετασχηματισμός στον οποίο βασίζονται οι παραπάνω επιδόσεις. Το Wholesale Banking εξελίχθηκε από ένα μοντέλο επικεντρωμένο στις χορηγήσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα universal business banking, γεγονός που μας επιτρέπει να καλύπτουμε συνολικά τις χρηματοδοτικές, συναλλακτικές και συμβουλευτικές ανάγκες των πελατών μας, αυξάνοντας παράλληλα τη συνεισφορά εσόδων χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Η πρόοδος είναι εμφανής σε τρεις βασικούς τομείς. Οι δραστηριότητες συναλλακτικής τραπεζικής συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά, καταγράφοντας αύξηση εσόδων κατά 38% τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες. Η AXIA εδραιώνεται ως η κορυφαία πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των €10 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, η συνεργασία μας με τη UniCredit περνά αποφασιστικά στη φάση υλοποίησης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στους τομείς της διαχείρισης διαθεσίμων, της χρηματοδότησης διεθνούς εμπορίου, των χορηγήσεων και των κεφαλαιαγορών.

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές διευρύνουν τις πηγές εσόδων μας, ενισχύουν τις σχέσεις μας με τους πελάτες και ισχυροποιούν την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε τέσσερις πυλώνες που ενισχύουν τη δυνατότητά μας για διαρκή δημιουργία αξίας: την αύξηση του μεριδίου μας στις χορηγήσεις, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στη συναλλακτική τραπεζική· τη διεύρυνση της πρόσβασης των ιδιωτών σε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, με εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση περιουσίας και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό για ένα ευρύτερο μέρος της πελατειακής μας βάσης· την επιτάχυνση της συνεργασίας μας με τη UniCredit και στους δύο βασικούς άξονες ανάπτυξής μας· και τη διοχέτευση των επενδύσεών μας σε πρωτοβουλίες με μετρήσιμη εμπορική απόδοση.

Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για εμάς η διάκριση της Alpha Bank στα Euromoney Awards for Excellence 2026 ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τις στρατηγικές μας επιλογές των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δυνατοτήτων μας μέσω στοχευμένων εξαγορών και της ανάπτυξης της συνεργασίας μας με τη UniCredit. Μαζί με τις διακρίσεις που έλαβε η AXIA, τα βραβεία αυτά αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι οι επενδύσεις μας ενισχύουν τις δυνατότητες και την επιχειρηματική μας θέση, προσδίδοντας στην Alpha BankΑΛΦΑ +2,20% διακριτό πλεονέκτημα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η Alpha Bank οικοδομεί έναν οργανισμό που διαθέτει τις προϋποθέσεις να δημιουργεί αξία σε βάθος χρόνου. Πλέον αναμένουμε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13% το 2026, χάρη στην ισχυρότερη εμπορική μας δυναμική, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που παράγουν έσοδα από προμήθειες, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Στο Investor Day που προγραμματίζουμε τον Νοέμβριο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το μοντέλο αυτό και την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια».